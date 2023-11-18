Вірменія, яку тренує Петраков, втратила шанси вийти на Євро-2024
Збірна Вірменії з футболу втратила математичні шанси вийти у фінальну частину Євро-2024
Про це повідомляє "Трибуна".
У суботу, 18 листопада, команда українця Олександра Петракова зіграла внічию з Уельсом (1:1). Після перемоги Хорватії над Латвією (2:0) у збірної Вірменії не залишилось математичних шансів вийти на Євро-2024.
У турнірній таблиці групи D лідером є Туреччина. Команда має 16 очок і перше місце - турки забезпечили собі місце на ЧЄ.
За друге місце борються Хорватія (13 очок) та Уельс (11 очок). В останньому турі хорвати зіграють проти Вірменії, а Уельс зустрінеться з Туреччиною.
У Вірменії 8 очок і четверта позиція.
Збірна України у відборі Євро-2024
Українці розпочали відбіркову кампанію 26 березня 2023 року в Лондоні проти Англії. Під керівництвом в.о. головного тренера Руслана Ротаня наша команда поступилася з рахунком 0:2.
На червневі матчі Україну вивів Сергій Ребров, який розпочав роботу на чолі національної збірної з перемог над Північною Македонією (3:2) та Мальтою (1:0). 9 вересня Україна зіграла внічию 1:1 з Англією, а 12 вересня поступилась у Мілані Італії - 1:2.
14 жовтня наша команда у Празі переграла Північну Македонію - 2:0. 17 жовтня українські футболісти в гостях здолали Мальту - 3:1.
Турнірна таблиця групи збірної України після 9-го туру кваліфікації Євро-2024
Фото: УАФ
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