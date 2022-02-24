Виставили колони автомобілів білого кольору з символікою ОБСЄ: російські танки підступно перейшли кордон на Луганщині

Про це повідомляє офіційний Facebook Державної прикордонної служби України.



"На Луганщині на рубужі Красна Талівка, Мілове, Городище зайшли колони російських танків. Ворог підступно виставив в перед колони автомобілі білого кольору з символікою ОБСЄ. Наразі на цьому рубужі йдуть бойові дії.

Прикордонники з побратимами з ЗСУ та НГУ тримають оборону", - йдеться у заяві ДПСУ.

