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Витік секретних документів Пентагону: За даними ФСБ Росія втратила на війні в Україні 110 тис. військових

13 квітня, 2023 четвер
18:38
війна з Росією БМП. вбиті росіяни

Інший документ, який просочився, повідомляє, що станом на лютий росіяни зазнали втрат від 190 до 223 тис. солдатів, а офіційні дані Міноборони України - 180,5 тис.

Про це пише The Times.

В одному документі представники американської розвідки стверджують, що головна внутрішня розвідувальна служба Росії, Федеральна служба безпеки або ФСБ, звинуватила Міністерство оборони країни "у приховуванні російських втрат в Україні". Це відкриття підкреслює "триваюче небажання військових чиновників передавати погані новини ланцюга командування", кажуть вони.

ФСБ підрахувала, що фактична кількість росіян, поранених і вбитих у бою, наближається до 110 000 осіб, йдеться в документі.

Представники ФСБ також стверджують, що міністерство не враховує загиблих і поранених серед російської Національної гвардії, найманців Вагнера або бойовиків Кадирова.

У документі не уточнюються дані про втрати, які Міноборони РФ оприлюднює в уряді. Останній раз міністерство публічно оприлюднило кількість загиблих у вересні, коли Шойгу заявив, що з початку війни було вбито 5937 російських військових.

Інший документ, який просочився, повідомляє, що станом на лютий росіяни зазнали втрат від 190 до 223 тис. солдатів, у тому числі до 43 000 убитих у боях, у порівнянні втрати українців складають від 124 до 131 тис., із яких до 17 500 убитих.

Раніше американські чиновники оцінювали втрати Росії приблизно в 200 тисяч солдатів.

Згідно з даними Міноборони України від початку повномасштабного вторгнення РФ втратила понад 180,5 тис. військових.

У сукупності ці документи підкреслюють кілька головних причин того, чому, на думку багатьох аналітиків, президент Росії Володимир Путін не зміг забезпечити воєнну перемогу в Україні після більш ніж 13 місяців війни.

Головний серед них: внутрішня боротьба та суперечність між російськими відомствами, відповідальними за різні аспекти війни, зокрема ФСБ та Міноборони. Запис про кількість втрат, що просочився, надає мало контексту для висновку співробітників розвідки, але повідомляє, що ФСБ ставить під сумнів кількість втрат Міністерства оборони під час обговорень в російському уряді.

  • Нагадаємо, 6 квітня видання The New York Times написало про витік засекречених документів, в яких детально описані плани США та НАТО щодо нарощування української армії перед запланованим контрнаступом. Пентагон почав розслідування. Майже відразу ж у соціальних мережах з'явилася нова порція таємних документів, які, ймовірно, розкривають секрети американської національної безпеки щодо України, Близького Сходу і Китаю.
  • 9 квітня журналісти-розслідувачі Bellingcat з'ясували, що першоджерелом "злитих" секретних документів Пентагону про контрнаступ Збройних Сил України був сервер на Discord. CNN же повідомило, що українське командування змінило деякі свої військові плани після того, як стався витік секретних документів Пентагону у мережу.
  • Наразі у Пентагоні досі оцінюють масштаби витоку секретних документів, які також пов'язані з Україною. Радник офісу президента Михайло Подоляк своєю чергою зазначив, що документи не містили даних про контрнаступ ЗСУ. Деякі з цих документів не пройшли перевірку на оригінальність, у Білому домі їх назвали підробкою. А журналісти Associated Press дізналися, що людиною, яка опублікувала секретні документи Пентагону в Discord, може бути дитина.
  • Пізніше CNN звітували, що оприлюднені документи розкривають збір американською розвідкою інформації про своїх ключових партнерів і супротивників та конкурентів, зокрема Китай.
  • Журналісти CBS ствердили, що ФБР працює над відстеженням витоку матеріалів, водночас Пентагон скорочує кількість людей, які мають доступ до тієї секретної інформації, що стала об'єктом оприлюднення.

Пентагон
ФСБ
втрати окупантів
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