Віцепрем'єрка Стефанішина: очікуємо ембарго ЄС на російську нафту 10 травня
Україна сподівається, що Європейський Союз ухвалить рішення про ембарго на російську нафту протягом доби
Про це заявила віцепрем'єрка-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина в ефірі телемарафону.
"Малоймовірним ще 30 днів тому виглядало можливе ембарго на нафтопродукти з боку Європейського Союзу. Сьогодні ми очікуємо, що це рішення буде ухвалено менш ніж за 24 години", - сказала вона.
Стефанішина відзначила санкції як стратегічний елемент завершення війни, які здавлюють РФ, відрізаючи її від ринків і ресурсів, які дозволяють фінансувати війну.
- 11 квітня стало відомо, що ЄС обговорює шостий пакет санкцій проти Росії, у якому передбачено ембарго на постачання нафти.
- Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що Будапешт не може відмовитися від російських нафти та газу та голосуватиме проти запровадження ембарго.
- Єврокомісія одноголосно затвердила пропозиції щодо шостого пакету санкцій проти Росії, тепер Рада ЄС має затвердити його або внести зміни.
- За даними Bloomberg, ЄС планує переглянути умови запровадження ембарго на російську нафту і надати дозвіл на закупівлі Угорщині та Словаччині до кінця 2024 року, а Чехії – до червня 2024 року. Всі інші країни мають відмовитися від нафти до кінця року.
- Болгарія відмовилася підтримувати запровадження ембарго на російську нафту, якщо не отримає винятків для подальшого постачання сировини.
- За даними Bloomberg, Європейський Союз планує послабити санкції щодо російської нафти, які готуються і виключити заборону для суден ЄС транспортувати російську нафту та пальне іншим країнам.
- Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто пояснив, що не голосуватиме за ініціативу Єврокомісії щодо санкцій проти Росії, оскільки вона створює проблему для Угорщини і не містить пропозиції щодо її вирішення.
- Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн прямує до Будапешта для зустрічі з прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном.
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