Буданов перевірив позиції українських воїнів на Харківщині, - ЗМІ

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела в Силах оборони.

За словами джерел видання, після успішної операції зі звільнення Вовчанського агрегатного заводу від російських окупантів, очільник ГУР продовжив інспектувати бойові позиції спецпідрозділів Головного управління розвідки в Харківській області.

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Повідомляється, що Буданов разом із командирами підрозділів здійснили планування подальших операцій, які допоможуть поліпшити позиції Сил безпеки та оборони на цих напрямках та розвинути попередній успіх.