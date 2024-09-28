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Буданов перевірив позиції українських воїнів на Харківщині, - ЗМІ

Катерина Ганжа
28 вересня, 2024 субота
11:43
Війна з Росією Кирило Буданов

Керівник ГУР МО України Кирило Буданов перевірив позиції українських розвідників у Харківській області та спільно з командирами провів планування операцій

Зміст

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела в Силах оборони.

За словами джерел видання, після успішної операції зі звільнення Вовчанського агрегатного заводу від російських окупантів, очільник ГУР продовжив інспектувати бойові позиції спецпідрозділів Головного управління розвідки в Харківській області.

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Повідомляється, що Буданов разом із командирами підрозділів здійснили планування подальших операцій, які допоможуть поліпшити позиції Сил безпеки та оборони на цих напрямках та розвинути попередній успіх.

  • Підрозділи Головного управління розвідки 24 вересня повністю звільнили територію Вовчанського агрегатного заводу, а також ліквідували росіян в усіх будівлях підприємства.
  • Спецпризначенці ГУР захопили близько двох десятків полонених у боях на Вовчанському агрегатному заводі.
  • Начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов нагородив відзнаками ГУР МО спецпризначенців, які брали участь у звільненні Вовчанського агрегатного заводу.
Теги:
Україна
ГУР
Харківщина
Військові новини
Кирило Буданов
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