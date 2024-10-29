Інформація про КНДР від спеціалістів Південної Кореї буде дуже корисною для України, - оглядач групи "Інформаційний спротив" Коваленко

Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"Очікую реакції не стільки від Заходу, а більше від Південної Кореї. Якою вона може бути? По-перше, нам потрібна інформація щодо Північної Кореї. І це пов'язано з тим, що в нас взагалі не приділялась увага до цієї країни. Вона не просто була для нас закритою, вона була нецікавою до 2023 року. Ми нічого про неї не знаємо", - зауважив Коваленко.

За словами військово-політичного оглядача групи "Інформаційний спротив", від південнокорейських спеціалістів Україні потрібна інформація про внутрішньополітичний устрій Північної Кореї. Тобто склад і можливості армії, потенціал, плани. Про плани дуже цікаво, бо здається, що там все під контролем Кім Чен Ина, а насправді ні. У Північній Кореї відбуваються і відбувалися дуже цікаві події протягом 10 років, які пов'язані з внутрішньою конфронтацією між впливовими особами.

"Другий фактор, Південна Корея - це країна з одним з найбільших військово-промислових комплексів. У них дійсно багато цікавої номенклатури, як техніки, озброєння, боєприпасів, так і технологій, якими ми могли б бути зацікавлені. Ця країна може на деякий час навіть компенсувати дефіцит та нестачу деяких засобів ураження та навіть техніки від наших партнерів, таких як США", - пояснив Коваленко.

Що відомо про військову співпрацю Росії та КНДР і солдатів Північної Кореї в Росії

4 жовтня Kyiv Post повідомив, що внаслідок ракетного удару по окупованій території Донеччини загинули 20 військових. Серед них, зокрема, були шестеро військових з КНДР, які проводили консультації з російською армією.

Згодом міністр оборони Південної Кореї Кім Йонг Хен попередив, що Північна Корея може скерувати свої війська в Україну на підтримку Росії.

13 жовтня повідомлялося, що Росія продовжує налагоджувати союзницькі стосунки з Північною Кореєю. Фактично йдеться про передачу північнокорейських військових до лав російських окупантів.

Також український партизанський рух "СРОК" ("Смерть російським окупантам і колаборантам") стверджував, що його представники встановили місце перебування військовослужбовців КНДР в окупованій частині Донеччини.

22 жовтня у медіа з'явилася інформація, що Північна Корея відправила на територію Росію не тільки піхотинців, а й пілотів військових літаків. А очільник ГУР Міноборони України Кирило Буданов заявив, що 23 жовтня у Курську область повинні прибути перші бійці з Північної Кореї.

У ГУР також повідомляли, що 23 жовтня появу військових КНДР зафіксували на Курщині. 25 жовтня у розвідці Південної Кореї заявили, що КНДР планує скерувати до Росії другу партію своїх військовослужбовців, загальною чисельністю до 10 тис. людей.

Пізніше генсек НАТО Марк Рютте підтвердив факт присутності військових Північної Кореї в Курській області РФ, зазначивши, що це є "значною ескалацією в триваючій залученості КНДР у протиправну війну Росії".

Президент Володимир Зеленський під час саміту Україна - Північна Європа заявив, що російська армія вже використовує північнокорейських солдатів на території України.

На тлі зростання занепокоєння щодо причетності Пхеньяна до війни в Україні міністерка закордонних справ Північної Кореї Чхо Сон Хуей прямує до Москви.



