Люксембург долучився до ініціативи Чехії щодо закупівлі снарядів для України

Про це повідомила міністр оборони Люксембурга Юріко Бакес у Х.

"Це буде частиною наших загальних зусиль із необхідного забезпечення можливостей для України в її боротьбі з російським агресором", - написала вона.

Чеська ініціатива щодо закупівлі 800 тис. артилерійських снарядів для України