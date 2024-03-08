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Люксембург долучився до ініціативи Чехії щодо закупівлі снарядів для України

8 березня, 2024 п'ятниця
13:51
Війна з Росією Юріко Бакес

Люксембург долучиться до чеської ініціативи - закупівлі 800 тис. артилерійських боєприпасів для України

Про це повідомила міністр оборони Люксембурга Юріко Бакес у Х.

"Це буде частиною наших загальних зусиль із необхідного забезпечення можливостей для України в її боротьбі з російським агресором", - написала вона.

Чеська ініціатива щодо закупівлі 800 тис. артилерійських снарядів для України

  • 17 лютого стало відомо, що Чехія знайшла за кордоном джерела постачання сотень тисяч артилерійських боєприпасів, які вона могла б доставити в Україну протягом лічених тижнів.
  • Публічно про участь заявили Нідерланди, які передали на закупівлю боєприпасів 100 мільйонів євро. Долучиться до ініціативи щодо закупівлі снарядів для України за межами ЄС і Франція.
  • 22 лютого стало відомо, що Канада готова виділити до $22 млн на снаряди для України за ініціативою Чехії.
  • Також прем’єр-міністр Бельгії Александер Де Кроо повідомив, що країна на €200 млн профінансує чеську ініціативу щодо закупівлі для України 800 тис. снарядів.
  • Чеська ініціатива із закупівлі 800 тисяч боєприпасів для України з-за меж Європейського Союзу, яку спільно фінансують різні держави, 2 березня заявила, що зможе здійснити перші поставки до Києва через кілька тижнів.
  • 4 березня стало відомо, що Литва сприятиме багатосторонній ініціативі Чехії щодо придбання та передачі Україні артилерійських боєприпасів.
  • Латвія долучиться до чеської ініціативи - закупівлі 800 тис. артилерійських боєприпасів для України.
Теги:
Світ
Україна
Чехія
зброя
Люксембург
допомога Україні
зброя для України
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2024, п'ятниця
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