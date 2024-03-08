Люксембург долучився до ініціативи Чехії щодо закупівлі снарядів для України
Люксембург долучиться до чеської ініціативи - закупівлі 800 тис. артилерійських боєприпасів для України
Про це повідомила міністр оборони Люксембурга Юріко Бакес у Х.
"Це буде частиною наших загальних зусиль із необхідного забезпечення можливостей для України в її боротьбі з російським агресором", - написала вона.
Чеська ініціатива щодо закупівлі 800 тис. артилерійських снарядів для України
- 17 лютого стало відомо, що Чехія знайшла за кордоном джерела постачання сотень тисяч артилерійських боєприпасів, які вона могла б доставити в Україну протягом лічених тижнів.
- Публічно про участь заявили Нідерланди, які передали на закупівлю боєприпасів 100 мільйонів євро. Долучиться до ініціативи щодо закупівлі снарядів для України за межами ЄС і Франція.
- 22 лютого стало відомо, що Канада готова виділити до $22 млн на снаряди для України за ініціативою Чехії.
- Також прем’єр-міністр Бельгії Александер Де Кроо повідомив, що країна на €200 млн профінансує чеську ініціативу щодо закупівлі для України 800 тис. снарядів.
- Чеська ініціатива із закупівлі 800 тисяч боєприпасів для України з-за меж Європейського Союзу, яку спільно фінансують різні держави, 2 березня заявила, що зможе здійснити перші поставки до Києва через кілька тижнів.
- 4 березня стало відомо, що Литва сприятиме багатосторонній ініціативі Чехії щодо придбання та передачі Україні артилерійських боєприпасів.
- Латвія долучиться до чеської ініціативи - закупівлі 800 тис. артилерійських боєприпасів для України.
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