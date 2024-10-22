"Мова йде про представників так званих сил спеціальних операцій": Defense Express про залучення військ КНДР до війни

Про це він повідомив в етері Еспресо.

"Мова йде про 12 тисяч військовослужбовців КНДР, які перебувають на території Російської Федерації безпосередньо і знаходяться у військових частинах. Де проходить, вочевидь, допідготовку, яка буде тривати у деяких підрозділах до першого листопада. Тобто вона доволі скорочена, тому що перекидання самих військ з КНДР до Російської Федерації почалося з 8 жовтня. Тобто доволі стисло все відбувається. Південнокорейська розвідка опублікувала детальний звіт, у якому показали, як це відбувалося, як їх возили безпосередньо на великих десантних кораблях, як їх прикривали там фрегати. Використовуються активно літаки Ан-124 "Руслан", і це перший випадок, коли взагалі вони сідають на території КНДР з 1990 року", - сказа він.

На думку Олега Каткова, це досить загрозлива ситуація.

"Тобто мова йде про те, що дійсно Пхеньян почав, це називається "торгівля гарматним м’ясом", інших немає ніяких пояснень. Іде перекидання сил, 12 тисяч - це, якщо брати особовий склад, повноцінні дві бригади, ніякий там не батальон, як хтось писав, мова йде про такі речі вже. І це доволі загрозлива ситуація, тому що треба розуміти ще один аспект. Знову таки, за даними розвідок, мова йде не про звичайних якихось військовослужбовців, мова йде про представників так званих сил спеціальних операцій, які є у КНДР. Можна дискутувати, наскільки вони добре навчені чи порівнювати їх з іншими колегами, звісно, буде рахунок на КНДР. Тут питання в кількості, тому що треба розуміти головний параметр - лише сил спеціальних операцій, куди входять повітряно-десантні підрозділи, розвідбати, то у КНДР за різними оцінками є дані від 80-ти тисяч до 200 тисяч. Водночас загальний розмір збройних сил КНДР - це 1, 3 мільйона осіб", - зазначив експерт.

Військова співпраця Росії та КНДР. Що відомо

Kyiv Post 4 жовтня повідомило, що внаслідок ракетного удару по окупованій території Донеччини загинули 20 військових. Серед них, зокрема, були шестеро військових із КНДР, які проводили консультації з російською армією.

Міністр оборони Південної Кореї Кім Йонг Хен 8 жовтня попередив, що Північна Корея може скерувати свої війська в Україну на підтримку Росії.

Президент України Володимир Зеленський на пресконференції в Брюсселі 17 жовтня повідомив, що росіяни планують підготувати 10 тис. північнокорейських військових та залучити їх до війни в Україні.

Начальник ГУР МО Кирило Буданов поінформував, що на сході Росії перебуває близько 11 тисяч північнокорейських піхотинців, які проходять підготовку для участі в бойових діях в Україні. За його словами, перший підрозділ у складі 2600 солдатів вирушить до Курська, де Україна встановила плацдарм.

Україна надала Північноатлантичному альянсу розвідувальну інформацію про участь військових з Північної Кореї у війні на боці Росії та попросила надати відповідні дані держав НАТО Києву.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що участь північнокорейських військових у війні проти України на боці РФ означатиме "значну ескалацію".

Пізніше стало відомо, що Південна Корея розглядає можливість надання Україні допомоги у вигляді своїх військових та даних розвідки у відповідь на дії Північної Кореї, яка відправила своїх військових воювати на боці РФ.