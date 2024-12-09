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Можливе розміщення "Орешника" в Білорусі не збільшує небезпеку для України, – ЦПД

Юлія Юліна
9 грудня, 2024 понедiлок
16:44
Війна з Росією Ймовірний вигляд РС-26 "Рубеж"

Заява російського диктатора Володимира Путіна про можливе розміщення "Орешника" в Білорусі є спробою тиску на країни НАТО

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Про це заявив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко.

Він назвав заяву Путіна про можливе розміщення "Орешника" в Білорусі черговою страшилкою.

"Можливе розміщення "Орешника" там не збільшує небезпеку для України чи НАТО, як мінімум тому, що немає жодної різниці, летітиме він із Капустиного Яру чи з Білорусі. Всі розмови про менший час підльоту - це страшилка для цивільних людей Заходу та України", - сказав Коваленко.

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"Для систем ПРО ця річ ролі не зіграє. Так само, як уже було з "кинджалом", який уперше в історії збив Patriot минулого року", - додав він.

При цьому експерт зауважив низку технічних питань, пов'язаних із можливим розміщенням "Орешника" в Білорусі.

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"Головна мета Росії - підвищення ставок пропагандою страху проти Заходу. Ядерна зброя в Білорусі інформаційно не спрацювала, "Орешник" використовується як бульбашка у відповідь на дозвіл бити західною далекобійною зброєю по РФ. А розміщення в Білорусі суто інформаційно буде розганятися під наративом "наближення "Орешника" до кордонів НАТО", щоб змінити суспільні настрої в Європі. При цьому Путін намагається приховати, що один із двох пусків "Орешника" вже був невдалим", – резюмував Коваленко.

  • Російський диктатор Володимир Путін заявив, що 21 листопада РФ випробувала балістичну ракету середньої дальності "Орешник" під час атаки по Дніпру. Він додав, що Москва "відповідатиме на ескалацію".
  • Президент Володимир Зеленський заявив, що Росія застосуванням нової балістичної ракети здійснила другий крок до ескалації, назвавши першим залучення військових із КНДР.
  • Служба безпеки України представила унікальні докази чергової російської агресії, показавши світовим ЗМІ уламки балістичної ракети "Орешник", випущеної Росією по Дніпру минулого тижня.
  • 28 листопада російський диктатор Володимир Путін заявив, що центри ухвалення рішень у Києві можуть стати ціллю для нової ракети "Орешник", якою РФ атакувала Дніпро 21 листопада.
  • Експерти стверджують, що РФ може виробляти 25 ракет типу "Орешник" на рік.
Теги:
Новини
Україна
Росія
Білорусь
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