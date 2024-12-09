Можливе розміщення "Орешника" в Білорусі не збільшує небезпеку для України, – ЦПД
Заява російського диктатора Володимира Путіна про можливе розміщення "Орешника" в Білорусі є спробою тиску на країни НАТО
Про це заявив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко.
Він назвав заяву Путіна про можливе розміщення "Орешника" в Білорусі черговою страшилкою.
"Можливе розміщення "Орешника" там не збільшує небезпеку для України чи НАТО, як мінімум тому, що немає жодної різниці, летітиме він із Капустиного Яру чи з Білорусі. Всі розмови про менший час підльоту - це страшилка для цивільних людей Заходу та України", - сказав Коваленко.
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"Для систем ПРО ця річ ролі не зіграє. Так само, як уже було з "кинджалом", який уперше в історії збив Patriot минулого року", - додав він.
При цьому експерт зауважив низку технічних питань, пов'язаних із можливим розміщенням "Орешника" в Білорусі.
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"Головна мета Росії - підвищення ставок пропагандою страху проти Заходу. Ядерна зброя в Білорусі інформаційно не спрацювала, "Орешник" використовується як бульбашка у відповідь на дозвіл бити західною далекобійною зброєю по РФ. А розміщення в Білорусі суто інформаційно буде розганятися під наративом "наближення "Орешника" до кордонів НАТО", щоб змінити суспільні настрої в Європі. При цьому Путін намагається приховати, що один із двох пусків "Орешника" вже був невдалим", – резюмував Коваленко.
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