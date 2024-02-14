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На Харківщині вибухотехніки виявили мінне поле поблизу об'єктів критичної інфраструктури

14 лютого, 2024 середа
13:50
Війна з Росією

В Ізюмському районі на Харківщині вибухотехніки виявили дворядне протитанкове мінне поле з мінами ТМ-62М та підривачами МВЧ-62 поблизу інфраструктурних об'єктів

Про це повідомила пресслужба Нацполіції.

Зазначається, що столичні вибухотехніки проводять розмінування обʼєктів критичної інфраструктури в Ізюмському районі. Знайдений ворожий арсенал спеціалісти знищують на окремо відведених територіях.

Крім того, фахівці оглядають лісові зони, населені пункти, де знаходять інші небезпечні боєприпаси, залишені військовими РФ.

Що відомо про розмінування в Україні

У березні 2023 року в ПРООН казали, що в Україні площа замінованої території в 4,5 раза перевищує розміри Швейцарії.

У серпні в Мінекономіки казали, що сподіваються за 10 років розмінувати й повернути у використання 80% земельних угідь.

Того ж місяця перша в Україні машина для підготовки ґрунту до розмінування вітчизняного виробництва отримала сертифікат відповідності. Ця розробка дозволяє ефективно знешкоджувати протипіхотні та виявляти протитанкові міни.

22 вересня стало відомо, що Україна запустить ринок послуг із гуманітарного розмінування через Prozorro.

Станом на 31 жовтня в Україні після обстеження саперами та розмінування повернули у використання майже 178 тис. га сільгоспземель. Водночас у планах було повернути аграріям цьогоріч до 165 тис. га.

6 листопада Україна отримала від Канади 6 роботизованих комплексів DIGITAL VANGUARD–S, що допомагатимуть рятувальникам дистанційно знешкоджувати вибухонебезпечні боєприпаси. Пізніше цього місяця Азербайджан передав Україні машину для розмінування, вона поїхала на Полтавщину.

Швейцарська компанія Global Clearance Solutions (GCS) до середини 2024 року планує доставити в Україну 60 машин для розмінування на дистанційному керуванні.

За січень сапери обстежили на наявність вибухонебезпечних предметів понад 21 тис. га земель сільгосппризначення, найбільше – на Херсонщині.

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Харківщина
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