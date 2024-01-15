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Війна з Росією: хроніка
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Німецький опозиціонер закликав уряд надати Україні ракети Taurus, аби зруйнувати Кримський міст

15 січня, 2024 понедiлок
17:51
Війна з Росією Фрідріх Мерц

Німеччина має надати Україні далекобійні крилаті ракети Taurus, які можуть зруйнувати Кримський міст – важливий логістичний шлях російських окупантів

Про це заявив голова опозиційного Християнсько-демократичного союзу (ХДС) Німеччини Фрідріх Мерц, передає Tagesschau.

Політик підкреслив, що Кримський міст – "найважливіший маршрут постачання російських сил вторгнення".

За його словами, федеральний канцлер Олаф Шольц усе ще повинен відповісти німецькому народу, чому він не постачає Україні цю зброю.

"Це все ще тактика? Чи це невігластво? Він повинен відповісти нам усім, включаючи мене, на це запитання", – сказав Мерц.

Подібну заяву він зробив і 10 січня.

Ракети Taurus для України: що відомо

У травні 2023 року стало відомо, що Україна попросила в Німеччини далекобійні ракети.

Наприкінці червня минулого року міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус сказав, що ФРН не має наміру передавати Україні ці ракети.

У серпні нардеп Чернєв із посиланням на власні джерела повідомив, що у  бундестазі досягли консенсусу щодо передачі Україні ракет Taurus. Водночас німецьке видання Spiegel повідомило, що канцлер Олаф Шольц хоче внести технічні модифікації у ракети, щоб унеможливити удари Києвом по російській території. Водночас посол України в Німеччині Олексій Макеєв виступив проти обмеження дальності далекобійних ракет Taurus.

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок наприкінці серпня закликала пришвидшити рішення щодо постачання Україні ракет дальнього радіуса дії, бо кожен день важливий. А в середині вересня німецькі депутати написали листа Шольцу із закликом ухвалити рішення на користь України.

2 січня 2024 року голова комітету бундестагу з питань оборони, представниця Вільної демократичної партії Марі-Агнес Штрак-Циммерманн знову закликала надати ці ракети України.

Довідка: Taurus KEPD 350/150 – дозвукова авіаційна оперативно-тактична крилата ракета великої дальності класу "повітря-поверхня" для високоточних ударів та ураження високозахищених та заглиблених цілей без заходу ракетоносія в зону ППО противника. Базова модель KEPD-350 має тандемну бетонобійну бойову частину масою 481 кг, вага вибухової речовини – близько 50 кг. Маса заправленої – 1360 кг, порожньої – 1080 кг. Гранична дальність польоту – не менше 500 км.

Світ
Україна
Німеччина
зброя для України
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