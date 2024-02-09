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Очільник Пентагону анонсував участь у засіданні "Рамштайну" 14 лютого

9 лютого, 2024 п'ятниця
03:10
Війна з Росією Рамштайн, Ллойд Остін і Рустем Умеров

Міністерство оборони США офіційно анонсувало візит до Брюсселя глави Пентагону Ллойда Остіна, який продовжує відновлюватися після лікування, для його особистої участі у засіданні Контактної групи з питань оборони України наступного тижня

Про це заявив у четвер речник Пентагону генерал Патрік Райдер, передає Укрінформ.

"Міністр Остін і голова Об’єднаного комітету начальників штабів генерал Браун наступного тижня вирушать до Брюсселя щоби провести очне засідання Контактної групи з питань оборони України 14 лютого", - зауважив представник оборонного відомства США.

Він уточнив, що це буде 19-е засідання групи у так званому форматі "Рамштайн" після її створення у квітні 2022 року. Очікується, що учасники засідання обговорять поточну ситуацію в Україні, а також спільні зусилля з боку партнерів з близько 50-ти країн для забезпечення ЗСУ необхідними військовими можливостями.

Представник Пентагону також зазначив, що Сполучені Штати продовжують шукати можливості для продовження підтримки України й тісно співпрацювати із союзниками й партнерами з цією метою.

Крім того, за словами речника, Ллойд Остін 15 лютого візьме участь у зустрічі міністрів оборони країн НАТО в Брюсселі.

Що відомо про лікування Ллойда Остіна

Міністр оборони США Ллойд Остін 1 січня потрапив до лікарні. Невдовзі він заявив про те, що йде на поправку та готовий швидко повернутися на роботу до Пентагону.

8 січня стало відомо, що президент США Джо Байден не має наміру звільняти шефа Пентагону після того, як він кілька днів не повідомляв публічно, що його госпіталізували. На тлі скандалу, пов’язаного із затримкою повідомлень про госпіталізацію міністра оборони, речник Пентагону Райдер виступив з офіційною заявою, у якій детально розкрив розвиток подій.

Пізніше повідомлялося, що міністр оборони США, який залишається на стаціонарному лікуванні у шпиталі, перебуває в гарній формі та виконує обов’язки дистанційно.

Уже 15 січня Ллойда Остіна виписали з лікарні. За словами лікарів, очільник Пентагона одужує та певний час працюватиме віддалено.

Згодом стало відомо, що він продовжує відновлюватися вдома, отримуючи необхідні медичні процедури, та планує особисто взяти участь у засіданні групи "Рамштайн" в режимі онлайн-включення.

24 січня у Пентагоні розповіли, що Остін після госпіталізації досі перебуває на лікарняному, вдома він проходить фізіотерапію та одужує. Однак поки що невідомо, коли очільник Пентагону повернеться на роботу.

У п'ятницю, 26 січня, Білий дім видав нові інструкції щодо негайного сповіщення про неможливість очільників міністерств та відомств виконувати свої обов’язки. Причиною стала незапланована госпіталізація міністра оборони Ллойда Остіна.

Теги:
США
Ллойд Остін
допомога Україні
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