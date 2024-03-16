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Очільниця МЗС Фінляндії назвала умови, за яких не виключає введення західних військ в Україну

16 березня, 2024 субота
03:16
Війна з Росією Фінляндія, Україна

Західні країни, включаючи США, не повинні бути повністю проти ідеї введення військ в Україну, якщо ситуація там погіршиться

Про це міністерка закордонних справ Фінляндії Еліни Валтонен заявила в інтерв'ю виданню NatSec Daily, цитує Politico.

"Важливо, щоб ми не виключали це в довгостроковій перспективі, тому що ми ніколи не знаємо, наскільки серйозною стане ситуація. Але фінська позиція чітка: ми не відправляємо зараз жодних військ і не бажаємо це обговорювати", - зазначила Валтонен.

У публікації зауважують, що висловлювання Валтонен стосувалося довгострокового і гіпотетичного вибору.

"Але її роздуми свідчать, що в міру того, як війна затягується, європейські країни, які можуть зіткнутися з безпосередньою небезпекою з боку знахабнілої Москви, мають бути готові розглянути цей варіант більш серйозно", – зазначає Politico.

Що передувало

26 лютого близько 20 європейських лідерів зустрілися в Парижі, щоб обговорити загрози з боку російського президента Володимира Путіна. Після завершення конференції президент Франції Емманюель Макрон оголосив, що в майбутньому не слід виключати відправлення західних сухопутних військ для боротьби з російською агресією.

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо підтвердив, що деякі країни - члени НАТО та ЄС нібито обговорюють можливість відправлення своїх військ на територію України після підписання двосторонніх угод із Києвом.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг та лідери країн Альянсу заявили, що загальне рішення про відправлення військ в Україну не ухвалено, а в Росії назвали такий крок оголошенням війни.

29 лютого прем'єр-міністрка Естонії Кая Каллас заявила, що західні лідери не повинні виключати можливість введення сухопутних військ в Україну.

4 березня Макрон заявив, що найближчим часом не надсилатиме свої війська в Україну, проте відкриває дебати щодо цього. 5 березня Макрон закликав союзників "не бути боягузами" щодо України та активізуватися. На його заклик відреагував міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що дискусія, спровокована словами президента Франції Емманюеля Макрона про розміщення західних військ в Україні, заощадить багато часу Європі на усвідомлення того, що потрібно зробити більше.

Макрон, коментуючи порушену ним ідею відправлення західних військ в Україну, наголосив, що Франція рішуча і готова вкладати ресурси для досягнення перемоги над РФ.

Ліві та праві французькі партії розкритикували позицію президента Емманюеля Макрона щодо підтримки України, яку він висловив в інтерв'ю 14 березня.

Прем'єр-міністрка Латвії Евіка Сіліня заявила, що підтримує ідею президента Франції Емманюеля Макрона щодо відправки військ НАТО в Україну для навчання.

15 березня у Білому домі заявили, що США не проти розміщення військ інших країн в Україні – це суверенне рішення кожної нації.

Теги:
Фінляндія
Військові новини
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