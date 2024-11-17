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Прем'єр Канади Трюдо підтримав рішення Шольца провести розмову з Путіним

Ксенія Золотова
17 листопада, 2024 неділя
13:52
Війна з Росією прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо підтримав рішення канцлера Німеччини Олафа Шольца поговорити безпосередньо з російським диктатором Володимиром Путіним, заявивши, що припинення війни вимагатиме певної взаємодії з очільником Кремля

Зміст

Про це повідомляє Bloomberg. 

Окрім президента України Володимира Зеленського, деякі європейські чиновники також не погодилися з рішенням Шольца, стверджуючи, що воно демонструє слабкість і мало вплине на Путіна.

Утім, Трюдо сказав, що було б добре мати відкриту лінію зв’язку з Путіним.

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"Ми всі розуміємо, наскільки важливо покласти край насильству в Україні, покласти край конфліктам у всьому світі. Це вимагає певного рівня взаємодії з партнерами, з якими в багатьох випадках ми не згодні", - заявив канадський прем'єр у Перу, де він брав участь у саміті Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва. 

Трюдо швидко додав, що Канада та її союзники все ще тісно співпрацюють із Зеленським. 

"Добре, що навколо цього ведуться розмови, але рівень моєї довіри до Володимира Путіна зараз, мабуть, найнижчий за весь час", — сказав він.

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Він сказав, що Канада віддана перемозі України та хоче якнайшвидшого припинення конфлікту: "Можливо, є періоди, коли це може статися в найближчі місяці".

Але припинення конфлікту на умовах України вимагатиме підтримки США під час приходу адміністрації Дональда Трампа, зауважив Трюдо.

"Давайте також будемо дуже відверті: усі союзники в світі не зможуть замінити повну відмову від підтримки України з боку Сполучених Штатів", — резюмував прем'єр Канади.

Що відомо

У п'ятницю, 15 листопада, Олаф Шольц і Володимир Путін провели першу за два роки телефонну розмову. Під час розмови Шольц засудив агресію Росії проти України, закликавши Путіна припинити військові дії та вивести війська.

Попередня телефонна розмова між лідерами відбулася 2 грудня 2022 року.

Водночас Путін під час розмови заявив про готовність Росії відновити політичні переговори, які, на його думку, були перервані "київським режимом". Він підкреслив, що будь-які можливі домовленості повинні враховувати інтереси Росії у сфері безпеки, а також нові територіальні реалії.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на дзвінок Олафа Шольца російському диктатору Володимирові Путіну. На його переконання, Путіну вкрай важливо послабити ізоляцію РФ, тому він готовий до будь-яких перемовин. Однак жодні переговори протягом десятиліть не давали ніяких результатів і не дадуть зараз.

Колишній британський премʼєр Борис Джонсон підтримав позицію Володимира Зеленського про те, що розмова канцлера Німеччини Олафа Шольца і Володимира Путіна - "це скринька Пандори".

Розмова канцлера Німеччини Олафа Шольца та очільника Кремля Володимира Путіна була погоджена лідерами Сполучених Штатів, Великої Британії та Франції під час поїздки президента США Джо Байдена до Берліна 18 жовтня.


 

 

Теги:
Новини
Світ
Україна
Росія
Володимир Путін
Канада
Джастін Трюдо
Олаф Шольц
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