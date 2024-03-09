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Війна з Росією: хроніка
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Головна Війна з Росією "Путін має нас боятися": Сікорський припустив можливість розміщення сил НАТО в Україні

"Путін має нас боятися": Сікорський припустив можливість розміщення сил НАТО в Україні

9 березня, 2024 субота
00:56
Війна з Росією Радослав Сікорський

Очільник МЗС Польщі Радослав Сікорський не виключає, що присутність сил НАТО в Україні може стати реальністю

Про це він заявив під час конференції у Варшавському університеті з нагоди 25-річчя членства Польщі в НАТО передає Укрінформ з посиланням на МЗС Польщі.

"Присутність сил НАТО в Україні не є немислимою справою. Я ціную ініціативу президента Франції Емманюеля Макрона, тому що в ній йдеться про те, щоб Путін нас боявся, а не ми Путіна",- заявив Сікорського.

Він підкреслив, що нападаючи на Україну Росія виявилася цивілізаційно нездатною прийняти західні цінності, що визначило її як країну, яка не може мирно співіснувати з сусідами, відтак НАТО повинно було повернутися до своєї першочергової ролі.

У цьому контексті міністр підкреслив, що Захід має реалізувати "творчо визначену та асиметричну ескалацію".

Що передувало

26 лютого близько 20 європейських лідерів зустрілися в Парижі, щоб обговорити загрози з боку російського президента Володимира Путіна. До них звернувся президент України Володимир Зеленський.

Після завершення конференції президент Франції Емманюель Макрон оголосив, що в майбутньому не слід виключати відправлення західних сухопутних військ для боротьби з російською агресією.

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо підтвердив, що деякі країни - члени НАТО та ЄС нібито обговорюють можливість відправлення своїх військ на територію України після підписання двосторонніх угод із Києвом.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг та лідери країн Альянсу заявили, що загальне рішення про відправлення військ в Україну не ухвалене, а в Росії назвали такий крок оголошенням війни.

29 лютого прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас заявила, що західні лідери не повинні виключати можливість введення сухопутних військ в Україну.

4 березня Макрон заявив, що найближчим часом не надсилатиме свої війська в Україну, проте відкриває дебати щодо цього.

5 березня Макрон закликав союзників не бути "боягузами" щодо України та активізуватися. На його заклик відреагував міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус.

Теги:
Польща
НАТО
допомога Україні
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