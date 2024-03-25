Рейд російських добровольців на територію РФ: ексдепутат Держдуми Пономарьов назвав головну задачу

Про це він повідомив в етері Еспресо

"Російські добровольці продовжують залишатись на території РФ й ведуть активні бойові дії. Просто часто у ЗМІ припиняють писати й повідомляти про одні й ті ж події. Втім, війна триває й наша операція теж. Наші хлопці ведуть важкі бойові дії. Є загиблі й поранені. Втім, ми будемо продовжувати досягати своїх цілей. Наша програма максимум - звільнити певну частину території й утримувати її", - розповів Пономарьов.

Політик також назвав й головну мету рейду російських добровольців.

"Для нас було дивним, якби ми ставили обмін звільнених територій на окуповані Росією території України. Оскільки ми хочемо знищити путінський режим. Ми не хочемо знищити окрему частину території РФ й потім обмінювати її. Наша мета - знищення режиму й встановлення нової структури влади", - додав він.

Що відомо про рейди російських добровольців

Уранці 12 березня бійці легіону "Свобода Росії" з російсько-українського кордону заявили, що йдуть визволяти Росію від диктатора Володимира Путіна. Військові Сибірського батальйону повідомили про запеклі бої на території РФ.

Російські добровольці у середу, 13 березня, продовжили рейд на територію Росії: вони закликали жителів Курщини та Білгородщини евакуюватися. Пізніше доброволець легіону "Свобода Росії" Олексій Барановський заявив, що на Курщині бойові зіткнення відбуваються вже за межами селища Тьоткіне.

Майор запасу НГУ, ветеран російсько-української війни Олексій Гетьман вважає, що рейд бійців легіону "Свобода Росії" є викликом для Путіна та його оточення. На його думку, якщо хоч один батальйон РФ перейде на бік росіян, які воюють проти Путіна, може піти ланцюгова реакція по всій армії.

13 березня російський диктатор Володимир Путін відреагував на атаки нібито України на територію Російської Федерації. Серед цілей, на думку диктатора, "якщо не зірвати, то завадити" виборам у РФ. Інша ціль, як вважає Путін – "отримати якийсь козир у можливому переговорному процесі: ну, ми вам повернемо це, а ви нам поверніть це".

14 березня доброволець легіону "Свобода Росії" Олексій Барановський заявив, що армія РФ перекинула резерви у Білгородську та Курську області та активно намагається витіснити підрозділи російських добровольців. Легіон "Свобода Росії" попередив місцевих про початок активних атак.

Легіон "Свобода Росії", Російський добровольчий корпус і Сибірський батальйон вчергове закликали до термінової евакуації жителів Білгородської та Курської області.

Російський добровольчий корпус спростував фейкову інформацію про нібито знищення угрупування. Також РДК взяв у полон понад два десятки російських військових.

16 березня губернатор Білгородської області В'ячеслав Гладков заявив, що найближчими днями у Білгороді та області будуть зачинені торговельні центри, освітні заклади та дитячі садки.