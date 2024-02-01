РФ використовує шість сценаріїв для викрадення українських дітей, - уповноважена президента Герасимчук

Про це на конференції "Російська війна проти дітей" у Ризі повідомила уповноважена президента з прав дитини та дитячої реабілітації Дар’я Герасимчук, передає Укрінформ.

"Росія використовує щонайменше шість сценаріїв для переміщення українських дітей на територію РФ. Так, саме сценаріями послуговується Росія, тому що політика Російської Федерації дуже чітко спланована, і зрозуміло, що спрямована вона на геноцид українського народу через українських дітей", - заявила вона.

Герасимчук розповіла, що російські окупанти вбивають батьків, після чого вивозять дітей на територію РФ. Вони відокремлюють їх від своїх родин у ході так званих фільтраційних заходів, або ж створюють непридатні умови для життя дитини на окупованій території. Уповноважена президента підкреслила, що потім окупанти нібито добровільно пропонують батькам віддати дітей на так зване оздоровлення чи відпочинок, після чого вони не повертаються додому.

Серед сценаріїв Росії є переміщення на свою територію спеціальних закладів, де проживали українські діти. Водночас ворог здійснює ці заходи в повному обсязі, чим не дає Україні можливості вивезти своїх дітей на підконтрольну територію.

Окрім того, після встановлення будь-якого фейкового діагнозу, який за словами окупантів "потребує лікування чи реабілітації не вдома", росіяни вивозять дітей на територію РФ і Білорусі, додає Герасимчук.

Депортація українських дітей до Росії: що відомо

В умовах повномасштабного вторгнення РФ масово депортує українських дітей з окупованих територій України. Їх вивозять до окупованого Криму, Росії чи Білорусі нібито на оздоровлення або на відпочинок у таборах.

13 травня 2023 року президент України Володимир Зеленський на брифінгу в Римі із прем’єр-міністеркою Італії Джорджею Мелоні заявив, що достеменно відомо про понад 19,3 тис. дітей, яких депортували росіяни. А 29 травня уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець виступив на неформальному засіданні Радбезу ООН з питання викрадення Росією дітей з окупованих територій України й розповів, що РФ навмисно змінює законодавство, щоб унеможливити повернення українських дітей на батьківщину, і застосовує для цього в тому числі примусову зміну їхнього громадянства на російське.

Також Лубінець зазначив, що Росія не надає жодних даних про українських депортованих дітей - невідомо навіть, де вони перебувають і в яких умовах.

8 червня комітет сенату США підтримав проєкт резолюції, яка засуджує викрадення українських дітей Росією та називає дії окупантів геноцидом. Пізніше з'явилися докази причетності Білорусі до депортації українських дітей. 27 червня білоруська опозиція передала в Міжнародний кримінальний суд докази причетності до воєнних злочинів самопроголошеного очільника Білорусі Олександра Лукашенка та його оточення.

Очільниця МЗС Німеччини Анналена Бербок закликала країни ООН об’єднати зусилля й примусити Росію повернути українським батькам їхніх дітей, вивезених проти волі до РФ під час війни в Україні.

29 липня посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс заявила, що росіяни викрадають українських дітей з метою винищення наступного покоління захисників України. Тоді ж російська уповноважена з прав дитини Марія Львова-Бєлова заявила, що з початку повномасштабного вторгнення Росія "прийняла" близько 4,8 млн жителів України, з них понад 700 тисяч – діти.

23 листопада BBC написало, що лідер політичної партії "Справедлива Росія" 70-річний Сергій Миронов узяв за доньку викрадену з Херсонського обласного будинку дитини 10-місячну дівчинку.

7 грудня 2023 року Лубінець повідомив, що офіційно підтверджено депортацію Росією 19 540 українських дітей.

25 січня ПАРЄ закликала парламенти країн ЄС визнати депортацію українських дітей до РФ воєнним злочином.