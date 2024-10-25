Росіяни планують закріпити перекладача та трьох військових РФ за кожними 30 бійцями з КНДР, - ГУР

Про це повідомляє ГУР МО.

Йдеться про розмову військовослужбовців 810-ї окремої бригади морської піхоти 18 армії південного військового округу збройних сил РФ, яка бере участь у бойових діях на Курщині.

У перехопленнях росіяни обговорювали підготовку до прийому та розподілу військовослужбовців КНДР (умовна назва батальйон "К") на Курському напрямку.

Так, окупанти планують закріпити одного перекладача та трьох військовослужбовців РФ за кожними 30 бійцями з КНДР. Водночас самі росіяни висловлюють сумнів щодо можливості забезпечити новоприбулих окупантів російським командним складом.

У ГУР зазначили, що наразі близько 12 тис. північнокорейських військових перекинули до Росії, серед них - 500 офіцерів, зокрема три пхеньянські генерали.

Що відомо про військову співпрацю Росії та КНДР і солдатів Північної Кореї в Росії

Kyiv Post 4 жовтня повідомило, що внаслідок ракетного удару по окупованій території Донеччини загинули 20 військових. Серед них, зокрема, були шестеро військових із КНДР, які проводили консультації з російською армією.

Начальник ГУР МО Кирило Буданов поінформував, що на сході Росії перебуває близько 11 тисяч північнокорейських піхотинців, які проходять підготовку для участі в бойових діях в Україні. За його словами, перший підрозділ у складі 2600 солдатів вирушить до Курська, де Україна встановила плацдарм.

Згодом повідомили, що Південна Корея розглядає можливість надати Україні допомогу у вигляді своїх військових і даних розвідки у відповідь на дії Північної Кореї.

22 жовтня у медіа з'явилася інформація, що Північна Корея відправила на територію Росію не тільки піхотинців, а й пілотів військових літаків. А очільник ГУР Міноборони України Кирило Буданов заявив, що 23 жовтня у Курську область повинні прибути перші бійці з Північної Кореї.

У середу, 23 жовтня, міністр оборони США Ллойд Остін заявив: є докази того, що війська Північної Кореї перебувають у Росії. Втім, за його словами, наразі невідомо, що вони там робитимуть. А південнокорейські парламентарі повідомили, що КНДР відправила до РФ 3 тис. своїх військових.

Очільник комітету розвідки палати представників США Майк Тернер заявив, що Сполучені Штати повинні розглянути можливість "прямих військових дій", якщо війська КНДР увійдуть в Україну.

У ГУР повідомляли, що 23 жовтня появу військових КНДР зафіксували на Курщині. Володимир Зеленський заявив, що за даними розвідки, перші північнокорейські військові будуть застосовані Росією в зонах бойових дій вже 27-28 жовтня.