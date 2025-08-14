Росіяни спеціально замовчують питання Криму, щоб світ звик, мовляв, питання по півострову вирішене, - Чубаров

Про це розповів голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров в етері Еспресо.

"Це така тактика країни-агресора, вони останні роки де б не говорили про українські території, вони говорять про чотири області: Донецьку, Луганську, Херсонську, Запорізьку, ті частини, які вони окупували, і навмисно замовчують Крим. І наше завдання - не давати їм цього робити, бо вони хочуть, щоб весь світ звик, що, мовляв, по Криму вже давно вирішено, як кажуть, за замовчуванням. Але ми маємо (говорити про Крим, - ред.), ми й Україна, наші партнери", - сказав він.

Рефат Чубаров наголосив, що надважливим є те, щоб про тимчасово окуповані українські території не припиняли говорити.

"І тут, до речі, дуже важлива роль і політиків українських, суспільства українського, а відповідно це буде вже транслювати медіа, щоб ми весь час говорили про окуповані території наші, про їх долю у взаємозв'язку. Про всі території говорили, а не піддавалися під ті параметри, які нам закладає російська сторона", - додав голова Меджлісу кримськотатарського народу.

Що відомо про заплановану зустріч Трампа з Путіним

8 серпня президент США Дональд Трамп заявив, що мирна угода між Росією та Україною передбачатиме деякий обмін територіями.

Згодом американський президент повідомив, що проведе зустріч із російським диктатором Володимиром Путіним у штаті Аляска в пʼятницю, 15 серпня.

Перед зустріччю між Трампом і Путіним високопосадовці США, України та європейських країн мають провести переговори, щоб узгодити спільні позиції.

ЗМІ також повідомляли, що Володимир Зеленський може доєднатися до зустрічі американського лідера з російським диктатором. Утім на брифінгу 11 серпня Трамп зауважив, що він зустрінеться з Путіним, а згодом, можливо, буде зустріч Путіна з Зеленським або всіх трьох.

Глава європейської дипломатії Кая Каллас заявила, що Путін хоче вдати, що веде переговори, та відтермінувати санкції на зустрічі з Трампом.

12 серпня Зеленський сказав, що майбутня зустріч лідера США Дональда Трампа й диктатора РФ Володимира Путіна на Алясці може бути важливою лише для двосторонніх відносин держав – нічого про Україну вони прийняти не можуть.

Водночас спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук прокоментував слова президента США Дональда Трампа про "обмін територіями" з РФ, підкресливши, що це неможливо зробити навіть через референдум.

Зустріч російського диктатора Володимира Путіна й президента США Дональда Трампа відбудеться на Алясці в місті Анкоридж.