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Російські добровольці в Києві підписали меморандум із частиною опозиції до Кремля: що відомо

18 березня, 2024 понедiлок
17:39
Війна з Росією

17 березня у Києві відбувся перший Форум підтримки російських добровольців, на якому вони підписали меморандум із частиною опозиції до Кремля

Про це повідомляють російські добровольці легіону "Свобода Росії" та "Сибірського батальйону"

"Поки основна частина Легіону веде визвольні бої на Батьківщині, у Києві було проведено перший Форум підтримки російських добровольців", - йдеться у повідомленні легіону.

Сибірський батальйон також заявив, що їхні бійці від свого імені та від імені координатора "Громадянської ради" Дениса Соколова підписали меморандум про підтримку російських добровольців, що воюють проти диктаторського режиму Путіна.

"Для нас ця подія є важливою з двох причин: по-перше, чим більше політиків, активістів, журналістів та опозиційно налаштованих громадян підтримують збройну боротьбу, тим більший бойовий потенціал у російських добровольчих підрозділів", - наголосили російські добровольці легіону "Свобода Росії".

По-друге, за їхніми словами, об'єднання різних опозиційних майданчиків навколо єдиної ідеї наближає і прискорює спільну перемогу. 

Фото: https://t.me/legionoffreedom


Фото: https://t.me/legionoffreedom

Що відомо про рейди російських добровольців

Уранці 12 березня бійці легіону "Свобода Росії" з російсько-українського кордону заявили, що йдуть визволяти Росію від диктатора Володимира Путіна. Військові "Сибірського батальйону" повідомили про запеклі бої на території РФ.

Російські добровольці у середу, 13 березня, продовжили рейд на територію Росії: вони закликали жителів Курщини та Білгородщини евакуюватися. Пізніше доброволець легіону "Свобода Росії" Олексій Барановський заявив, що на Курщині бойові зіткнення відбуваються вже за межами селища Тьоткіне.

Майор запасу НГУ, ветеран російсько-української війни Олексій Гетьман вважає, що рейд бійців легіону "Свобода Росії" є викликом для Путіна та його оточення. На його думку, якщо хоч один батальйон РФ перейде на бік росіян, які воюють проти Путіна, може піти ланцюгова реакція по всій армії. 

13 березня російський диктатор Володимир Путін відреагував на атаки нібито України на територію Російської Федерації. Серед цілей, на думку диктатора, "якщо не зірвати, то завадити" виборам у РФ. Інша ціль, як вважає Путін, – "отримати якийсь козир у можливому переговорному процесі: ну, ми вам повернемо це, а ви нам поверніть це".

14 березня доброволець легіону "Свобода Росії" Олексій Барановський заявив, що армія РФ перекинула резерви у Білгородську та Курську області й активно намагається витіснити підрозділи російських добровольців. Легіон "Свобода Росії" попередив місцевих про початок активних атак. Згодом російські добровольці вчергове закликали до термінової евакуації жителів Білгородської та Курської областей.

Російський добровольчий корпус спростував фейкову інформацію про нібито знищення угрупування. Також РДК заявив, що взяв у полон понад два десятки російських військових.

Губернатор Білгородської області В'ячеслав Гладков заявив, що найближчими днями у Білгороді та області будуть зачинені торговельні центри, освітні заклади та дитячі садки.

16 березня російські добровольці звернулись до російського диктатора Володимира Путіна із закликом вийти з ними на зв'язок для обговорення "майбутнього РФ без диктатури та авторитаризму". 

17 березня російські добровольці "Сибірського батальйону" зайшли до населеного пункту Горьківське на території РФ та захопили будівлю місцевої адміністрації.

Російські добровольці "Сибірського батальйону" та Російського добровольчого батальйону захопили ще один населений пункт у Білгородській області - селище Козинка.

Теги:
Україна
Росія
російська армія
новини Києва
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