Російські провокації відбуваються в країнах, які найбільше підтримують Україну, - дипломат Левченко

Таку думку висловив дипломат, надзвичайний і повноважний посол у Республіці Хорватія (2010-2017), у Боснії та Герцеговині (2011-2017) Олександр Левченко в етері Еспресо.

"Вони (росіяни, ред.) відчули слабкість НАТО по цим дронам, по літакам і так далі, слабкість реакції і так далі. І, звісно, пішли вперед. Душать. Ну це чисто російська тактика: раз бояться, значить душать, максимально вичавлюють в цій ситуації. Чому Балтика? Тому що Данія найбільш проукраїнська країна. Мабуть, з ВВП вона дає нам найбільше грошей. Якби нам Франція дала стільки грошей, були мільярди і мільярди доларів, але Франція просто не дає нам, а Данія дає. От. І тому у Данії проблеми. Польща там якісь завжди різкі речі говорить щодо Росії, значить, ось отримуєте порцію для вас. Німеччина почала більш проукраїнсько себе вести. Ось вам прольот літаків раз і два над їхніми військовими кораблями. Чи це припиниться? Ні. Не припиниться. Мало того, ми можемо стверджувати, що і вся ця ескалація не просто ради якихось бульбашок. І Британії ви сказали, у Британії проукраїнська позиція. Нема ж якихось речей в Угорщині, чи в Словаччині нічого не вибухнуло. Ви ж помітили, ті, хто найбільше підтримують Україну, ось вам проблеми", - сказав він.

Олександр Левченко зауважив, що Росія не зупиниться на тому, що вже зробила, ба більше - вона йтиме далі.

"Чи це зупинить ці країни? Я думаю, ні. Навпаки, вони будуть ще більш послідовно підтримувати Україну. Чи піде далі Росія? Ми вже говоримо про те, що піде, буде намацувати, вичавлюють максимально. Тобто доведеться щось робити. Доведеться такий цей літак збити. І побачимо, в Росії є вже якийсь запасний варіант, як після цього збитого літака чи двох діяти. А європейці чого бояться збивати, бо вони не знають, як потім діяти. Тобто Європа зрозуміла, що до війни не готова. Росія відчула, що Європа до війни не готова. Тисне максимально. Європа хоче максимально це відтягнути. З наступного року бюджет військовий у кожної країни вже буде 5% - це в 2,5 рази більше, чим зараз. Навіть на рік-два якийсь прошарок жировий військовий у них появиться. Зараз його нема. Ось тому Росія педалює саме саме в ці місяці. Є один сценарій одних із аналітичних центрів, що це навіть може початися навіть в листопаді", - зазначив дипломат.

Ввечері 22 вересня за київським часом у Копенгагені призупинили роботу аеропорту через рух БПЛА, а в Осло дрони помітили над військовим обʼєктом.

Водночас міністр оборони Швеції Пол Йонсон заявив, що країна готова застосувати зброю проти російських літаків у разі порушення її повітряного простору.

"Шахеди" у повітряному просторі Польщі. Що відомо

Оперативне командування Збройних сил Польщі приводило засоби повітряної оборони та авіацію у стан найвищої готовності через нічну атаку 10 вересня Росії на Україну. Російські дрони порушили повітряний простір країни. Мова йде про більше ніж 20 БПЛА, працювала ППО.

У селі Люблінського воєводства в Польщі уламки дрона впали на житловий будинок, ніхто не постраждав.

На фоні атаки президент Володимир Зеленський заявив про готовність України допомогти Варшаві в розбудові системи оповіщення та захисту від викликів РФ. Водночас президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн каже, що ЄС будуватиме "стіну проти дронів".

Згодом стало відомо, що НАТО активувало Статтю 4 Північноатлантичного договору після вторгнення російських дронів на територію Польщі.

Премʼєр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що необхідно "об’єктивно встановити", під чиїм контролем були безпілотники. Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп відреагував на вторгнення російських дронів на територію Польщі.