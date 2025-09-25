Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Війна з Росією Російські провокації відбуваються в країнах, які найбільше підтримують Україну, - дипломат Левченко
Ексклюзив

Російські провокації відбуваються в країнах, які найбільше підтримують Україну, - дипломат Левченко

Марина Клюєва
25 вересня, 2025 четвер
12:23
Війна з Росією БПЛА "шахед", безпілотник, дрон

Росіяни пішли вперед у своїх провокаціях щодо країн НАТО, тому що відчувають слабкість Альянсу

Зміст

Таку думку висловив дипломат, надзвичайний і повноважний посол у Республіці Хорватія (2010-2017), у Боснії та Герцеговині (2011-2017) Олександр Левченко в етері Еспресо. 

"Вони (росіяни, ред.) відчули слабкість НАТО по цим дронам, по літакам і так далі, слабкість реакції і так далі. І, звісно, пішли вперед. Душать. Ну це чисто російська тактика: раз бояться, значить душать, максимально вичавлюють в цій ситуації. Чому Балтика? Тому що Данія найбільш проукраїнська країна. Мабуть,  з ВВП вона дає нам найбільше грошей. Якби нам Франція дала стільки грошей, були мільярди і мільярди доларів, але Франція просто не дає нам, а Данія дає. От. І тому у Данії проблеми. Польща там якісь завжди різкі речі говорить щодо Росії, значить, ось отримуєте порцію для вас. Німеччина почала більш проукраїнсько себе вести. Ось вам прольот літаків раз і два над їхніми військовими кораблями. Чи це припиниться? Ні. Не припиниться. Мало того, ми можемо стверджувати, що і вся ця ескалація не просто ради якихось бульбашок. І Британії ви сказали, у Британії проукраїнська позиція. Нема ж якихось речей в Угорщині, чи в Словаччині нічого не вибухнуло. Ви ж помітили, ті, хто найбільше підтримують Україну, ось вам проблеми", - сказав він.

Олександр Левченко зауважив, що Росія не зупиниться на тому, що вже зробила, ба більше - вона йтиме далі.

"Чи це зупинить ці країни? Я думаю, ні. Навпаки, вони будуть ще більш послідовно підтримувати Україну. Чи піде далі Росія? Ми вже говоримо про те, що піде, буде намацувати, вичавлюють максимально. Тобто доведеться щось робити. Доведеться такий цей літак збити. І побачимо, в Росії є вже якийсь запасний варіант, як після цього збитого літака чи двох діяти. А європейці чого бояться збивати, бо вони не знають, як потім діяти. Тобто Європа зрозуміла, що до війни не готова. Росія відчула, що Європа до війни не готова. Тисне максимально. Європа хоче максимально це відтягнути. З наступного року бюджет військовий у кожної країни вже буде 5% - це в 2,5 рази більше, чим зараз. Навіть на рік-два якийсь прошарок жировий військовий у них появиться. Зараз його нема. Ось тому Росія педалює саме саме в ці місяці. Є один сценарій одних із аналітичних центрів, що це навіть може початися навіть в листопаді", - зазначив дипломат.

  • Ввечері 22 вересня за київським часом у Копенгагені призупинили роботу аеропорту через рух БПЛА, а в Осло дрони помітили над військовим обʼєктом.
  • Водночас міністр оборони Швеції Пол Йонсон заявив, що країна готова застосувати зброю проти російських літаків у разі порушення її повітряного простору.

"Шахеди" у повітряному просторі Польщі. Що відомо

Оперативне командування Збройних сил Польщі приводило засоби повітряної оборони та авіацію у стан найвищої готовності через нічну атаку 10 вересня Росії на Україну. Російські дрони порушили повітряний простір країни. Мова йде про більше ніж 20 БПЛА, працювала ППО.

У селі Люблінського воєводства в Польщі уламки дрона впали на житловий будинок, ніхто не постраждав. 

На фоні атаки президент Володимир Зеленський заявив про готовність України допомогти Варшаві в розбудові системи оповіщення та захисту від викликів РФ. Водночас президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн каже, що ЄС будуватиме "стіну проти дронів".

Згодом стало відомо, що НАТО активувало Статтю 4 Північноатлантичного договору після вторгнення російських дронів на територію Польщі. 

Премʼєр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що необхідно "об’єктивно встановити", під чиїм контролем були безпілотники. Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп відреагував на вторгнення російських дронів на територію Польщі.

Теги:
Новини
Світ
Україна
Росія
Польща
Словаччина
Європа
Норвегія
Данія
російська армія
Угорщина
безпілотник
НАТО
Інформаційний марафон ВЧ
Читайте також:
Дмитро Пєсков
Автор Дар'я Тарасова
24 вересня, 2025 середа
У Кремлі відповіли на твердження Трампа про здатність України відвоювати території
заморозки
Автор Дмитро Марценишин
24 вересня, 2025 середа
Наталка Діденко розповіла, в яких регіонах цієї ночі ймовірні заморозки
Літієва руда
Автор Зіновія Воронович
24 вересня, 2025 середа
Український літій сам по собі нерентабельний, але в цих родовищах є рідкісноземельні метали, – засновник Velta Holding Андрій Бродський
Київ
+13.8°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.22
    Купівля 41.22
    Продаж 41.69
  • EUR
    Купівля 48.42
    Продаж 49.07
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, четвер
25 вересня
14:00
OPINION
Вибори у Молдові і російська стратегія
13:43
Енергетика, споживання електроенергії
Споживання електроенергії знизилося, через обстріли РФ у двох областях є знеструмлення: стан енергосистеми 25 вересня
13:30
Ексклюзив
Чому парламентські вибори у Молдові такі важливі для Росії та як вона хоче вплинути на їхній результат. Пояснюємо
13:29
Аналітика
ЗСУ, зброя
Яким є український вихід з глухого кута війни – що цього разу сказав і чого не сказав Залужний
13:28
Ексклюзив
Михайло Подоляк
Це питання не тільки України, - Подоляк про транспортування російської нафти "Дружбою"
13:19
Вийшов новий трейлер української науково-фантастичної трагікомедії "Ти – космос"
13:17
Сьогоднішнє продовження фарсу не варте уваги, - Порошенко прокоментував перенесення суду у "вугільній справі"
13:04
Володимир Зеленський
Російські чиновники повинні припинити війну або знайти бомбосховища, - Зеленський
12:36
заморозки
Ймовірні заморозки на ґрунті: синоптикиня Наталка Діденко розповіла, якою буде погода у вихідні
12:35
Інтерв’ю
Пятрас Ауштрявічюс
Ауштрявічюс: "Словаччина й Угорщина платять мільярди Росії – і ці гроші йдуть на війну"
12:32
на фото президент України Володимир Зеленський
Зеленський заявив, що готовий залишити посаду президента після закінчення війни
12:02
OPINION
Російські дрони над Європою: не маємо права хизуватись
11:47
НАБУ
У НАБУ заявили про обшуки в колишніх детективів, що нині є посадовцями Укрзалізниці. СБУ відреагувала
11:44
патріарх Кирил
У Росії запустили православний месенджер "Зосима": у ЦПД кажуть, що росіяни хочуть зблизити молодь і РПЦ
11:07
Росіяни просунулися у Серебрянському лісництві на Луганщині та на Дніпровщині, - DeepState
10:57
Огляд
світ, міжнародний огляд
Зміна політики Трампа та яка "фантастична жінка" могла вплинути на погіршення його ставлення до Путіна. Акценти світових ЗМІ 25 вересня
10:49
Ексклюзив
КАБ-500 — коректована авіаційна бомба калібром 500 кілограмів
Складається враження, що росіяни готуються замінювати КАБи на ударні дрони, - воєнний оглядач Пехньо
10:39
долар євро гривня валюта обмін
Курс валют на 25 вересня: скільки коштують євро та долар у банках
10:38
СБУ затримала 23-річну жінку, яка допомагала росіянами готувати новий наступ на Харківщину
10:09
Владіслав Бленуцe
"Динамо" вирішило позбутись футболіста, у якого в соцмережах знайшли проросійський контент, - ЗМІ
10:01
Дональд Трамп
"Їм має бути соромно": Трамп поскаржився на технічні проблеми під час Генасамблеї ООН і вимагає негайного розслідування
10:00
OPINION
Що мали б зробити в Україні після допису Трампа
09:50
Ексклюзив
студент, студенти, бакалавр
Правозахисниця Денісова розповіла, як військовослужбовці можуть поєднувати навчання та службу
09:15
Потужний вибух стався у промзоні Свіндона у Великій Британії: поліція працює над евакуацією людей
08:46
вогонь, полум'я, пожежа
Партизан з російської армії спалив дві одиниці військової техніки РФ у районі Бердянська
08:41
сили ППО
Сили ППО знешкодили 150 зі 176 БПЛА, якими РФ атакувала Україну
08:26
Оновлено
Минулої доби на фронті зафіксували 160 боїв: на Покровському напрямку Сили оборони зупинили 49 штурмів
08:16
Оновлено
Атака дронів: на Харківщині – є загиблий, на Вінниччині – влучання в обʼєкти енергетики
08:02
OPINION
Заява Трампа: Навіть зіпсований годинник може показувати правильний час
07:53
Ексклюзив
Сумихімпром
В Україні зупинені обидва підприємства з переробки титану, – засновник Velta Holding Андрій Бродський
07:52
Су-34
Здійснював атаки по Запоріжжю: українські військові збили російський літак Су-34
07:28
Втрати окупантів
Армія РФ за добу втратила 940 військових, 38 артсистем і 2 бронемашини
07:05
Ford, форд
Ford відкличе понад 115 тис. автомобілів у США через дефект рульової колонки
06:43
На полях Генасамблеї ООН у Нью-Йорку відбувся п’ятий Саміт Міжнародної Кримської платформи: основні заяви
05:53
Оновлено
безпілотник, дрон
Аеропорт данського Ольборга закривали через дрони у повітряному просторі
05:25
Зеленський зустрівся із Рютте: говорили про розширення ініціативи PURL
00:32
Олександр Зінченко (на передньому плані), "Ноттінгем Форест"
Ліга Європи: результати та розклад матчів 1-го туру
00:23
Україна та Сирія підписали комюніке про відновлення дипломатичних відносин
00:02
Кріс Райт
США готові замістити постачання російського газу та нафти до Європи, - міністр енергетики Райт
2025, середа
24 вересня
22:38
віце-президент США Джей Ді Венс
"Якщо росіяни відмовляться вести переговори добросовісно, це буде дуже погано для їхньої країни", - Венс
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV