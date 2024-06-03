Секретар РНБО застеріг, що Росія може перетворити Харків на другий Алеппо

Про це він сказав у інтерв'ю The Wall Street Journal.

Олександр Литвиненко нагадав, що у 2016 році російські військово-повітряні сили разом із силами сирійського диктатора Башара Асада, якого підтримує Кремль, знищили системи електро- і водопостачання Алеппо, бомбили лікарні та школи. Внаслідок цього населення Алеппо впало до третини від довоєнної кількості.

"Людей просто витіснили. Це те, що вони хочуть практикувати навколо Харкова", – підкреслив Литвиненко.

Ситуація навколо Харкова: що відомо

За даними "Медузи", російські силовики переконані, що країна-агресорка може окупувати Харків, проте рішення про новий масштабний наступ ще не ухвалене.

Водночас у Центрі протидії дезінформації заявили, що інформація щодо нібито підготовки росіян до наступу на Харків не відповідає дійсності.

1 квітня мер Харкова Ігор Терехов сказав, що не бачить потреби в евакуації людей із міста.

При цьому 17 квітня Терехов заявив, що без допомоги США Харків може стати другим Алеппо.

РФ не припиняє обстрілів Харкова. Так, у суботу, 25 травня, Росія вдарила по будівельному гіпермаркету "Епіцентр", унаслідок чого загинули 19 людей. А в ніч на 31 травня російські терористи завдали подвійного удару по житловому будинку в Харкові, внаслідок чого загинули 9 людей.

3 червня в ISW заявили, що надання Україні систем протиповітряної оборони й зняття обмежень ударів по цілях на території Росії західною зброєю дасть можливість захистити від ударів Харків і область.