Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Війна з Росією Сенатор Грем каже Трампу своєю заявою, що той може завершити війну і виграти Нобелівську премію миру цьогоріч, - політолог Мотиль
Ексклюзив

Сенатор Грем каже Трампу своєю заявою, що той може завершити війну і виграти Нобелівську премію миру цьогоріч, - політолог Мотиль

Євген Козярін
16 серпня, 2025 субота
18:11
Війна з Росією Сенатор-республіканець Ліндсі Грем (США)

Якби президент США Дональд Трамп захотів притиснути диктатора РФ Володимира Путіна, то Путін міг би погодитися на щось

Зміст

Про це в ефірі Еспресо сказав політолог, професор Ратґерського університету (США) Олександр Мотиль.

Він прокоментував заяву сенатора-республіканця Ліндсі Грема, який вважає, що якщо відбудеться тристороння зустріч лідерів США, України та Росії, то війна може завершитися вже до Різдва.

"Грем - серйозна людина. І він не говорить так просто, знаєте, спонтанно. Якби Трамп щось таке сказав, то я б з вами погодився, що це просто якийсь його найновіший приклад якогось там ідіотизму або якогось бажаного за дійсне. Грем все-таки більш серйозний. Він говорить нормально, він знає те, що каже", - заявив він.

Читайте також: Чого хоче Путін в обмін на передачу йому всього Донбасу: інсайди від Bloomberg, New York Times, Axios

Мотиль наголосив, що все залежить врешті від Трампа і до певної міри від Путіна.

"Якби Трамп захотів притиснути Путіна, якби він дійсно наклав ці санкції, якби він дійсно допоміг Україні шаленим способом, якби дійсно він погрозив Путіну і Росії такими чи іншими заходами, то Путін міг би погодитися на щось. Чи це була б угода загальномирна, чи це було б припинення вогню - бозна. Якби Трамп це захотів, і разом з європейцями, він міг би притиснути Путіна. І це дуже навіть серйозно притиснути. Так що все залежить від Трампа", - сказав політолог.

Він вважає, що мова йде більше про Нобелівську премію миру для Трампа, ніж про мир.

"І можливо, що Грем просто говорить не так мені чи вам, а скоріше самому Трампові, що якщо хочете, можете закінчити війну і виграти Нобелівську премію до кінця року. Це він не сказав, але я думаю, що кожен розуміє, що йде мова зрештою не так про мир між Україною і Росією, а скоріше про Нобелівську премію для самого Трампа", - підсумував Мотиль.

Зустріч Трампа і Путіна на Алясці: що відомо

Дональд Трамп та Володимир Путін у ніч на 16 серпня провели саміт у місті Анкоридж на Алясці у форматі "3 на 3", він тривав майже три години - це їхня найдовша розмова. За словами американського лідера, зустріч була "продуктивною" і вони обговорили багато питань, однак "не у всіх повністю дійшли згоди", тому "угоди поки немає".

Президент США зазначив, що скоро зідзвониться з представниками НАТО, обовʼязково з президентом Володимиром Зеленським та іншими. 

Трамп також повідомив, що на саміті в Алясці майже вдалося досягти домовленості, і тепер планується зустріч між Зеленським та Путіним за його участі.

"Тепер все в руках Зеленського - чи зуміє він домовитися. Буде організована зустріч між Зеленським, Путіним та мною", - сказав Дональд Трамп.

Уранці 16 серпня президент США провів телефонну розмову з українським колегою Зеленським. У ній брала участь низка європейських лідерів. У ході розмови Зеленський прийняв запрошення Трампа відвідати Вашингтон уже цього понеділка, 18 серпня.

Трамп заявив, що після переговорів з Путіним на Алясці та розмови з Зеленським і лідерами ЄС сторони дійшли висновку, що найкращий спосіб завершити війну - відразу укласти мирну угоду, без тимчасового припинення вогню.

Очільники Німеччини, Франції, Польщі, Італії і Великої Британії разом із президентом України Володимиром Зеленським підготували спільну заяву після зустрічі Дональда Трампа з Володимиром Путіним на Алясці.

Теги:
Росія
Дональд Трамп
США
переговори з РФ
Нобелівська премія миру
Інформаційний марафон з Вереснем
Читайте також:
Дональд Трамп
Автор Марина Клюєва
15 серпня, 2025 п'ятниця
Дуже цікаво, що Трамп і Путін поїхали разом, машина президента США - це мобільний генштаб, - Добрянський
Автор Олег Манчура
14 серпня, 2025 четвер
Хто заважає Rheinmetall будувати завод з виробництва снарядів
мзс Росії
Автор Юлія Юліна
13 серпня, 2025 середа
У Лаврова заявили, що Росія не відмовиться від окупованих територій у чотирьох областях України
Київ
+25°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.08
    Купівля 41.08
    Продаж 41.62
  • EUR
    Купівля 47.97
    Продаж 48.66
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, субота
16 серпня
20:00
Оновлено
"Олександрія" - "Металіст 1925" 1:4 (16.08.2025)
"Динамо" розбило "Епіцентр", "Металіст 1925" розтрощив "Олександрію", "Карпати" зіграли у нічию з "Колосом". Результати й розклад матчів 3-го туру УПЛ
19:35
Ілларіон Павлюк
Ілларіон Павлюк написав великий підлітковий роман, що є відображенням "Пітьми": про що він
19:34
Україна Польща
В уряді Польщі вважають, що Україна має зберегти перспективу членства в ЄС та НАТО
19:02
Ексклюзив
Володимир Горбач
Трамп викликає Зеленського до Вашингтона, щоб передати йому план Путіна, - політолог Горбач
18:51
лісові пожежі
Згоріла територія розміром із Лондон: Іспанія бореться з масштабними лісовими пожежами
18:37
Джорджа Мелоні
Трамп підтримав пропозицію Італії щодо гарантій безпеки для України без вступу до НАТО, - Мелоні
18:02
OPINION
Путін хоче стати Брежнєвим
17:54
Оновлено
Війна з РФ, Курахівський напрямок, Донбас
Чого хоче Путін в обмін на передачу йому всього Донбасу: інсайди від Bloomberg, New York Times, Axios
17:26
Мін’юст планово оновлюватиме реєстри Дії: коли застосунок не працюватиме
17:02
Хабаровський суднобудівний завод звільнить 70% працівників через брак замовлень, - ЦПД
16:25
Від початку доби на фронті відбулося 68 боїв: найгарячіше на Покровському напрямку
16:17
Огляд
Ілля Забарний, ПСЖ
Єврокубковий тиждень без перемог і трансфер Забарного в ПСЖ: головні новини українського спорту за тиждень
16:15
ЗСУ
Одне біля Сіверська, друге в напрямку Костянтинівки: росіяни окупували два села на Донеччині, - ОСУВ "Дніпро"
16:15
реакція соцмереж на червону доріжку перед путіним
Американські солдати у формі стелили доріжку перед Путіним: реакція соцмереж
16:02
OPINION
Путін та Сі розглядають Дональда Трампа як тимчасовий дискомфорт
15:41
Президент України Володимир Зеленський
Зеленський: найближчими днями РФ може посилити тиск на фронті
15:37
У Волгограді фіксують густий дим у районі НПЗ, влада обмежувала польоти літаків
15:22
Коаліція охочих
Макрон після саміту Трампа й Путіна анонсував зустріч Коаліцій охочих
14:45
Затриманий у Польщі за підозрою у військовому шпигунстві казахстанський дипломат Ануар Бакібай
Дипломат з Казахстану працював у Києві, шпигував для Росії, а попався у Польщі: усі подробиці
14:32
Оновлено
повінь у Пакистані
Повінь у Пакистані: кількість жертв зросла до 307, сотні зникли безвісти
14:05
OPINION
Трамп розсуває межі сприйняття і прийняття зла
13:50
Ексклюзив
Чим інтенсивніші у нас почуття, тим гірше ми думаємо: психотерапевт Кечур про психологічні пастки тривалих конфліктів
13:43
Трамп путін
На Алясці говорили про гарантії безпеки для України поза форматом НАТО, - ЗМІ
13:37
Оновлено
Дональд Туск
"Росія не має права вето на вступ України до ЄС чи НАТО": європейські лідери підготували спільну заяву після зустрічі Трампа з Путіним
13:26
Юрій Ушаков
Помічник Путіна: тема імовірної тристоронньої зустрічі за участю Зеленського на Алясці не підіймалася
13:09
У Харкові чоловік порізав ножем поліцейського та співробітників ТЦК: чим закінчилося
12:46
"Купуй своє": Білорусь обмежує імпорт із РФ, Москва готує відповідь
12:44
Віктор Орбан
Орбан про зустріч Путіна і Трампа: Світ став безпечнішим
12:37
Ексклюзив
Купʼянськ
Росіяни планують окупувати Купʼянськ до 24 серпня, - командир полку БС "Ахіллес" Федоренко
12:06
Дональд Трамп
Трамп після зустрічі з Путіним і розмови із Зеленським: Найкращий спосіб завершити війну - укласти мирну угоду
12:06
OPINION
Порожні результати зустрічі на Алясці
11:39
Оновлено
Трамп і Путін
The Economist пише, що на Алясці могли узгодити попереднє повітряне перемир’я: в ОП заперечують
11:33
Окупанти знімають постановочні відео захоплень населених пунктів України для "переможних" звітів перед Кремлем, - ГУР
11:23
Ексклюзив
Карта бойових дій за 9-15 серпня
Триває дочистка ворожих ДРГ, ситуація під контролем: офіцер ЗСУ Цехоцький з Покровського напрямку
11:17
Ліндсі Грем
Сенатор Грем: Війна може закінчитися до Різдва, якщо зустрінуться лідери США, України та Росії
10:34
Оновлено
Зеленський і Трамп
Зеленський 18 серпня зустрінеться з Трампом у Вашингтоні
10:11
Ексклюзив
Трамп і Путін на Алясці 15 серпня
Путіну є чим пишатись після зустрічі з Трампом, - політолог Шлінчак
10:02
Ексклюзив
Путін пропонує спершу прямі перемовини у Стамбулі, а потім перемир'я
Найбільший страх для Путіна - втрата керованості, - психотерапевт Кечур
10:01
OPINION
На Алясці домовилися домовлятися. Що це означає?
09:31
Ексклюзив
Трамп і Путін на Алясці 15 серпня
Трамп програв: Чаленко про зустріч на Алясці
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV