Сенатор Грем каже Трампу своєю заявою, що той може завершити війну і виграти Нобелівську премію миру цьогоріч, - політолог Мотиль

Про це в ефірі Еспресо сказав політолог, професор Ратґерського університету (США) Олександр Мотиль.

Він прокоментував заяву сенатора-республіканця Ліндсі Грема, який вважає, що якщо відбудеться тристороння зустріч лідерів США, України та Росії, то війна може завершитися вже до Різдва.

"Грем - серйозна людина. І він не говорить так просто, знаєте, спонтанно. Якби Трамп щось таке сказав, то я б з вами погодився, що це просто якийсь його найновіший приклад якогось там ідіотизму або якогось бажаного за дійсне. Грем все-таки більш серйозний. Він говорить нормально, він знає те, що каже", - заявив він.

Мотиль наголосив, що все залежить врешті від Трампа і до певної міри від Путіна.

"Якби Трамп захотів притиснути Путіна, якби він дійсно наклав ці санкції, якби він дійсно допоміг Україні шаленим способом, якби дійсно він погрозив Путіну і Росії такими чи іншими заходами, то Путін міг би погодитися на щось. Чи це була б угода загальномирна, чи це було б припинення вогню - бозна. Якби Трамп це захотів, і разом з європейцями, він міг би притиснути Путіна. І це дуже навіть серйозно притиснути. Так що все залежить від Трампа", - сказав політолог.

Він вважає, що мова йде більше про Нобелівську премію миру для Трампа, ніж про мир.

"І можливо, що Грем просто говорить не так мені чи вам, а скоріше самому Трампові, що якщо хочете, можете закінчити війну і виграти Нобелівську премію до кінця року. Це він не сказав, але я думаю, що кожен розуміє, що йде мова зрештою не так про мир між Україною і Росією, а скоріше про Нобелівську премію для самого Трампа", - підсумував Мотиль.

Зустріч Трампа і Путіна на Алясці: що відомо Дональд Трамп та Володимир Путін у ніч на 16 серпня провели саміт у місті Анкоридж на Алясці у форматі "3 на 3", він тривав майже три години - це їхня найдовша розмова. За словами американського лідера, зустріч була "продуктивною" і вони обговорили багато питань, однак "не у всіх повністю дійшли згоди", тому "угоди поки немає". Президент США зазначив, що скоро зідзвониться з представниками НАТО, обовʼязково з президентом Володимиром Зеленським та іншими. Трамп також повідомив, що на саміті в Алясці майже вдалося досягти домовленості, і тепер планується зустріч між Зеленським та Путіним за його участі. "Тепер все в руках Зеленського - чи зуміє він домовитися. Буде організована зустріч між Зеленським, Путіним та мною", - сказав Дональд Трамп. Уранці 16 серпня президент США провів телефонну розмову з українським колегою Зеленським. У ній брала участь низка європейських лідерів. У ході розмови Зеленський прийняв запрошення Трампа відвідати Вашингтон уже цього понеділка, 18 серпня. Трамп заявив, що після переговорів з Путіним на Алясці та розмови з Зеленським і лідерами ЄС сторони дійшли висновку, що найкращий спосіб завершити війну - відразу укласти мирну угоду, без тимчасового припинення вогню.

Очільники Німеччини, Франції, Польщі, Італії і Великої Британії разом із президентом України Володимиром Зеленським підготували спільну заяву після зустрічі Дональда Трампа з Володимиром Путіним на Алясці.