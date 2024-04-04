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Соціолог пояснив, чому Фінляндія не відправить своїх військових в іншу країну

4 квітня, 2024 четвер
18:11
Світ Фінляндія НАТО світ

Соціолог у Фінському центрі молодіжних досліджень Арсеній Свинаренко зазначив, що переводити військове угруповання з території Фінляндії в іншу країну є дуже небезпечним для країни

Про це він сказав у етері телеканалу "Еспресо".

"Для більшості фінів Росія - це загроза, тобто майже 80% фінів відчувають те, що Росія намагається впливати на фінську політику й суспільство. Переважна більшість фінів стурбована тим, що робить Росія. Досвід минулого підштовхує фінів бути не тільки стурбованими, а ще й готуватися до сценаріїв, які можуть стати реальністю. Якщо щось трапиться, і країнам НАТО потрібно буде використати 5-ту статтю НАТО, і буде потреба у фінських військових в іншій країні, то скоріш за все військова участь фінів навряд буде великою. Тому що основна загроза передбачається саме з боку Росії й переводити значні військові угруповання з території Фінляндії в іншу країну є дуже небезпечним для Фінляндії", - пояснив Свинаренко.

За словами соціолога, якщо ситуація стане загрозливою для європейського континенту, то в Україну відправлять обмежену кількість фінських військових.

"Ймовірно, це будуть експерти, які зможуть поділитися своїми знаннями й досвідом. Нагадаю, що Фінляндія має великий кордон з Росією, і з цього кордону країни НАТО можуть очікувати загрозу й дії боку Росії. Тому участь фінської армії в операціях поблизу України чи в Україні буде обмеженою", - додав Свинаренко.

  • 26 лютого президент Франції Емманюель Макрон заявив, що в майбутньому не слід виключати відправлення західних сухопутних військ для боротьби з російською агресією.
  • 29 лютого прем'єр-міністрка Естонії Кая Каллас заявила, що західні лідери не повинні виключати можливість введення військ НАТО в Україну.
  • Президент Чехії Петр Павел заявив, що підтримка України військами країн НАТО безпосередньо на її території не порушуватиме жодних міжнародних норм.
  • 5 березня стало відомо, що Канада розглядає можливість відправлення до України військових інструкторів, однак зараз для цього немає умов.
  • Президент Фінляндії Александер Стубб заявив, що його країна підтримуватиме Україну всіма можливими способами, але військових не відправлятиме.
Теги:
Новини
Росія
ЄС
Європа
військові
російська армія
Фінляндія
Війна з Росією
НАТО
Військові новини
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