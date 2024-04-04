Соціолог пояснив, чому Фінляндія не відправить своїх військових в іншу країну

Про це він сказав у етері телеканалу "Еспресо".

"Для більшості фінів Росія - це загроза, тобто майже 80% фінів відчувають те, що Росія намагається впливати на фінську політику й суспільство. Переважна більшість фінів стурбована тим, що робить Росія. Досвід минулого підштовхує фінів бути не тільки стурбованими, а ще й готуватися до сценаріїв, які можуть стати реальністю. Якщо щось трапиться, і країнам НАТО потрібно буде використати 5-ту статтю НАТО, і буде потреба у фінських військових в іншій країні, то скоріш за все військова участь фінів навряд буде великою. Тому що основна загроза передбачається саме з боку Росії й переводити значні військові угруповання з території Фінляндії в іншу країну є дуже небезпечним для Фінляндії", - пояснив Свинаренко.

За словами соціолога, якщо ситуація стане загрозливою для європейського континенту, то в Україну відправлять обмежену кількість фінських військових.

"Ймовірно, це будуть експерти, які зможуть поділитися своїми знаннями й досвідом. Нагадаю, що Фінляндія має великий кордон з Росією, і з цього кордону країни НАТО можуть очікувати загрозу й дії боку Росії. Тому участь фінської армії в операціях поблизу України чи в Україні буде обмеженою", - додав Свинаренко.