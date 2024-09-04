"Створить прецедент": Європарламентарі закликали Борреля відреагувати на відмову Монголії арештувати Путіна

Про це повідомляє естонська національна ТРК ERR.

На думку Урмаса Паета, Монголія має історичну можливість стати гарантом міжнародного права.

"Ми просто маємо виконати вимогу Міжнародного кримінального суду - заарештувати злочинця Путіна та доставити його до Гааги. Якщо Монголія не виконає своїх обов'язків члена МКС, Європейський союз повинен надіслати Монголії чіткий сигнал у вигляді дипломатичних та економічних заходів", - сказав Пает.

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Європарламентарі у зверненні до Бореля засудили запрошення Путіна Монголією відвідати країну.

"Відмова Монголії арештувати Путіна створить прецедент та відкриє шлях іншим країнам до вибіркового застосування ордерів на арешт Міжнародного кримінального суду", - йдеться у зверненні європарламентарів.

Водночас речник МКС доктор Фаді Ель-Абдалла зазначив, що хоча країни-учасниці суду зобов'язані співпрацювати відповідно до Глави IX Римського статуту, у цій угоді є застереження, за яким держави можуть бути звільнені від своїх зобов'язань.

За словами Ель-Абдалли, країна може уникнути виконання зобов'язань, якщо вони змусять її порушити наявне договірне зобов'язання щодо іншої держави або порушити дипломатичну недоторканність представників або власності третьої країни.

Речник МКС уточнив, що випадки відмови від співпраці з боку держав, які підписали договір, докладно вивчатимуть, після чого Асамблея у складі всіх країн-учасниць може вжити заходів щодо порушників.

Що відомо про візит Путіна до Монголії

30 серпня пресслужба Кремля повідомила, що Путін 3 вересня має відвідати Монголію на запрошення президента країни Ухнагійна Хурелсуха. Поїздка Путіна до Монголії стала першим візитом диктатора до країни, яка ратифікувала Римський статут. При цьому його прессекретар Дмитро Пєсков сказав, що в Кремлі не бояться арешту російського диктатора.

Того ж дня МЗС України закликало монгольську владу заарештувати Путіна й передати його до Міжнародного кримінального суду в Гаазі.

У Міжнародному кримінальному суді заявили, що влада Монголії, згідно зі своїми зобов'язаннями, має арештувати Володимира Путіна у разі його візиту до країни.

Правозахисна організація Human Rights Watch закликала Монголію арештувати Володимира Путіна.

2 вересня російський диктатор прилетів до Монголії. Речник МЗС України Георгій Тихий заявив, що Монголія матиме наслідки через те, що відмовилася арештовувати Путіна.

В уряді Монголії відмову арештувати Путіна пояснили залежністю країни від російських енергоносіїв.