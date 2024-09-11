Удар по Охматдиту: СБУ встановила маршрут ракети, яка поцілила в лікарню

Про це повідомив заступник голови СБУ Сергій Наумюк на міжнародній конференції "Об’єднані заради справедливості. Відповідальність за напади на цивільні об’єкти", передає Укрінформ.

"Встановлено, що пуск ракети Х-101 відбувся о 09:15 на території Саратовської області РФ, на віддаленні від держкордону України за 599 кілометрів з літака Ту-95МС, який того ж дня о 06:30 піднявся з військового аеродрому поблизу населеного пункту Оленегорськ Мурманської області РФ", - заявив він.

За словами Наумюка, ракету Х-101 із серійним номером 3152637961012 виробило після 2021 року конструкторське бюро "Радуга". Він зазначив, що вона 8 липня ввійшла у повітряний простір України у районі Чернігівщини. Долетівши до Конотопа, ракета повернула праворуч, розвернулася і полетіла на Київ, де влучила в Охматдит.

"Ця траєкторія польоту ракети свідчить про програмування ворогом, у цьому випадку - головним обчислювальним центром генштабу ЗС РФ, її політного завдання таким чином, щоб ракета могла максимально безпечно обійти українські системи ППО та влучити у задану ціль", - додав заступник глави СБУ.

Наумюк запевнив, що під час досудового розслідування зібрали неспростовні докази причетності до скоєння цього злочину військових 22-ї гвардійської важкої бомбардувальної авіадивізії дальньої авіації повітряно-космічних військ Росії.

Атака РФ на дитячу лікарню "Охматдит": що відомо

Російська армія 8 липня атакувала Київ ракетами. Унаслідок обстрілу є загиблі, кількість постраждалих і надалі зростає. 9 липня в столиці оголосили Днем жалоби.

Росія завдала удару по дитячій лікарні стратегічною крилатою ракетою X-101. Зазначається, що на місці трагедії виявили уламки корпуса задньої частини ракети з серійним номером, а також її частину руля.

9 липня аварійно-рятувальні роботи на території Охматдиту в Києві завершили, повідомлялося про двох загиблих і 32 поранених. Однак 10 липня стало відомо, що в лікарні помер хлопчик, який на момент атаки перебував у реанімації. Уранці 12 липня у Києві помер 7-річний хлопчик з Прикарпаття, який був у Охматдиті під час російської атаки.

Очільник уряду Денис Шмигаль повідомив, що ЮНІСЕФ виділить фінансову допомогу родинам, які постраждали від атаки на Охматдит. Також він сказав, що держава повністю відбудує лікарню.

16 липня генеральний директор Охматдиту Володимир Жовнір, якого наразі відсторонили від виконання обов’язків, спрогнозував, що лікарня, ймовірно, зможе повністю відновити роботу не менш ніж за пів року.

22 липня стало відомо, що Австрія прийняла на лікування двох дітей з київської лікарні "Охматдит".

23 липня Національна дитяча спеціалізована лікарня "Охматдит" оголосила тендер на відновлення будівлі після руйнувань, спричинених російським ракетним ударом.

25 липня повідомлялось, що ракета ворога містила чіп, виготовлений у Сполучених Штатах Америки.