Україна значно просунулася в питанні розміщення на її території контингенту країн Європи, – Зеленський

Про це він сказав на онлайн-брифінгу під час візиту до ОАЕ.

За його словами, питання розміщення іноземного військового контингенту просунулося далеко, попри скептицизм деяких країн. Зеленський вважає, що присутність іноземних військ в Україні може стати першим кроком до створення європейської армії, яка буде здатна дати відповідь на агресію РФ у небі, на воді та на суші.

"І я вважаю, що сьогодні є живий майданчик, не паперові домовленості, не розмови, а конкретне. Я кажу про конкретний приклад. Ми можемо створити платформу з сильних країн, тільки тих, хто хоче", – сказав президент.

Він наголосив, що "Європа повинна стати сильнішою".

"Я розумію, що, можливо, поки не всім зрозуміла структура, але над цим потрібно працювати. Структура повинна базуватись на тому, що найбільша армія, яка є, - це армія України. При цьому армія України є частиною армії Європи, бо ви будете фінансувати не тільки Україну, а фінансувати таким чином усю безпеку для Європи. Мені здається це логічним і важливим", - пояснив Зеленський.

Миротворчі війська в Україні: що відомо

Наприкінці січня Володимир Зеленський заявив, що для убезпечення України після зупинення бойових дій знадобиться щонайменше 200 тис. миротворців. Пізніше президент уточнив, що серед миротворчих сил в Україні мають бути військові США.

11 лютого NYT повідомила, що в Європі немає 200 тис. миротворців, яких можна було б відправити в Україну. Це майже втричі більше, ніж уся британська армія. У цей же день Зеленський сказав, що місія запрацює за умови розміщення 100-150 тис. європейських військ.

За інформацією AP, група європейських країн конфіденційно розробляє план відправки військ в Україну. Міністр оборони Рустем Умєров раніше підтверджував, що партнери вже працюють над ідеєю миротворчої місії.

17 лютого прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що готовий розмістити миротворчі війська в Україні.

Того ж дня очільниця МЗС Швеції Марія Мальмер Стенергард заявила, що країна не виключає відправку військ в Україну в складі післявоєнної миротворчої місії.