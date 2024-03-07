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Війна з Росією: хроніка
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Головна Війна з Росією "За опосередкованими даними дефіцит боєприпасів на фронті потроху зникає", - експерт Defense Express Рябих
Ексклюзив

"За опосередкованими даними дефіцит боєприпасів на фронті потроху зникає", - експерт Defense Express Рябих

7 березня, 2024 четвер
18:20
Війна з Росією На фото: боєприпаси

Військовий експерт, директор з розвитку інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Валерій Рябих розповів про інтенсивність міжнародного пошуку снарядів для України

Про це він заявив у етері Еспресо.

"Невиконання Європою своїх зобов'язань, за якими вона мала поставити мільйон боєприпасів до березня, якраз і спричинило той дефіцит боєприпасів, який наразі відчувався на фронті. За опосередкованими даними, можна говорити, що наразі цей дефіцит потроху пропадає і з цим може бути пов'язане постачання боєприпасів. Якраз тут ініціатива Чехії пов'язана із закупівлею боєприпасів у третіх країнах, що якраз не можна було здійснити раніше  використовуючи той же Фонд Миру, який сформовано в Європі саме для закупівлі боєприпасів і там йшли довгі дискусії на тлі того, що вони самі не можуть поставити, стосовно того чи варто витрачати ці кошти на закупівлю чи ні. Знайшли от завдяки пропозиції Чехії такий компроміс, коли створили своєрідну коаліцію боєприпасів до якої увійшли країни, які погодилися виділити кошти на закупівлю", - пояснив експерт.

За його словами, мова йде зокрема про боєприпаси калібру 155 мм. Головна умова, щоб треті країни погодилися на передачу снарядів для України.

"Дуже позитивним є те, що зрушено цей процес. Він йде паралельно та він може йти, скажімо, не очікуючи, коли будуть зібрані всі гроші. Я розумію, що ці боєприпаси можуть знаходитися у різних постачальників, виробників, це також і логістика, і розв'язання різноманітних питань, якраз документальне оформлення, може займати декілька тижнів, тож з реального - протягом місяця можна розпочати отримувати ці боєприпаси, якщо не виникають якісь інші ускладнення", - розповів Рябих.

Директор з розвитку інформаційно-консалтингової компанії Defense Express стосовно кількості боєприпасів сказав, це близько 150 тисяч, які можна розтягнути від кварталу до пів року залежно від події на фронті.

Ініціатива Чехії щодо закупівлі боєприпасів для України: що відомо

17 лютого стало відомо, що Чехія знайшла за кордоном джерела постачання сотень тисяч артилерійських боєприпасів, які вона могла б доставити в Україну протягом лічених тижнів.

Публічно про участь заявили Нідерланди, які передали на закупівлю боєприпасів 100 млн євро. Долучиться до ініціативи щодо закупівлі снарядів для України за межами ЄС і Франція.

22 лютого стало відомо, що Канада готова виділити до $22 млн на снаряди для України. Також прем’єр-міністр Бельгії Александер Де Кроо повідомив, що країна на €200 млн профінансує чеську ініціативу.

2 березня у Чехії заявила, що зможуть здійснити перші постачання боєприпасів до Києва через кілька тижнів.

Згодом прем’єр-міністр Литви Інгріда Шимоніте заявила, що її країна сприятиме багатосторонній ініціативі Чехії щодо придбання та передачі Україні артилерійських боєприпасів.

Норвегія 7 березня оголосила про виділення понад $150 млн на закупівлю 800 тис. артилерійських снарядів для України.  

Теги:
Новини
Світ
ЄС
допомога Україні
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