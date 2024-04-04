Законопроєкт про мобілізацію може бути винесений на розгляд вже на найближчому засіданні, - Стефанчук

Про це він заявив у ефірі телемарафону.

"Цей законопроєкт уже пройшов обговорення в Комітеті Верховної Ради, зараз готується таблиця порівняння до другого читання. Я дуже сподіваюся, що на найближчому засіданні Верховної Ради цей законопроєкт буде внесений до зали", - заявив Стефанчук.

За його словами, Верховна Рада також ухвалила законопроєкт щодо створення електронного кабінету військовозобов'язаного та законопроєкт, який встановлює певні гарантії для наших військових.

"І зараз ми працюємо, фактично, над четвертим законопроєктом. Це зміни до закону про мобілізацію, де чітко будуть встановлені критерії справедливості щодо виконання громадянами України свого обов'язку захищати Вітчизну", - додав він.

Що відомо про мобілізацію в Україні

19 грудня президент Володимир Зеленський на пресконференції за підсумками 2023 року заявив, що Генштаб звернувся з питанням мобілізації додаткових 450-500 тис. українців.

25 грудня 2023 року Кабмін вніс до Ради законопроєкт про вдосконалення процедури мобілізації.

8 січня на засіданні Комітет Верховної Ради з питань антикорупційної політики визнав урядовий законопроєкт про мобілізацію таким, що містить корупційні ризики.

11 січня законопроєкт про мобілізацію повернули уряду на доопрацювання без розгляду в парламенті.

Омбудсмен Дмитро Лубінець стверджує, що деякі положення законопроєкту про мобілізацію порушують Конституцію, міжнародні зобов'язання України та права людей.

Наприкінці січня уряд вніс до Ради оновлений законопроєкт про мобілізацію. Однак комітет ВР із питань антикорупційної політики на засіданні 5 лютого знову визнав документ таким, що містить корупційні ризики.

Верховна Рада Україні на засіданні 6 лютого підтримала продовження воєнного стану та загальної мобілізації ще на 90 днів – до 13 травня 2024 року.

7 лютого ВР підтримала в першому читанні урядовий законопроєкт №10449 про посилення мобілізації.