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Війна з Росією: хроніка
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Ексклюзив

Військовий експерт Костенко розповів, що потрібно Україні для розблокування портів

28 липня, 2023 п'ятниця
00:10
Війна з Росією Роман Костенко

Україна потребує розвідувальних засобів і протикорабельних ракет для розблокування морських портів

Про це заявив військовий експерт Роман Костенко в етері Еспресо.

"Зараз, щоб розблокувати порти, нам потрібно зробити дві речі. Перша - дати змогу висвітлювати обстановку в територіальних і економічних водах України. Це мають бути засоби розвідки наших партнерів або наші, та засоби ураження: протикорабельні ракети "Нептун" чи іноземні, які дадуть уражати противника в територіальних і економічних водах України", - наголосив він.

Експерт додав, що це буде перший крок, коли за відсутності флоту, що міг би протистояти РФ, ми змогли б контролювати власні води. За словами Романа Костенка, засоби для цього наші партнери можуть надати без жодних побоювань.

Що відомо про вихід РФ із "зернової угоди"

16 липня одеський порт залишило останнє судно, завантажене українською агропромисловою продукцією в рамках ініціативи. А вже 17 липня Росія оголосила про припинення дії "зернової угоди". У відповідь на це Володимир Зеленський заявив, що необхідно продовжувати використовувати зерновий коридор навіть попри вихід РФ з угоди. Водночас голова МЗС Дмитро Кулеба розпочав термінові консультації в ООН.

У Білому домі засудили вихід РФ із "зернової угоди", яка відігравала вирішальну роль у зниженні цін на продовольство у світі. 

18 липня речник президента Росії Дмитро Пєсков повідомив про "певні ризики" для сторін, які спробують відновити роботу Чорноморської зернової ініціативи без участі РФ.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що для забезпечення продовольством найуразливіших країн світу та збереження можливості експорту українських товарів, критично важливо відновити транспортні зв'язки Чорним морем.

19 липня стало відомо, що Україна розглядає можливість перевезення продовольства у рамках "зернової ініціативи" через територіальні води Болгарії та сусідньої Румунії. 

Водночас російське міноборони опублікувало заяву із погрозами суднам, які прямуватимуть до чорноморських портів України. 

21 липня Реджеп Таїп Ердоган розповів хоче обговорити зі своїм російським колегою Володимиром Путіним продовження зернової угоди та висловив переконання, що вона знову запрацює. 

25 липня ГУР оприлюднило доповідь керівництву РФ, де вказані технології, які використовували для перешкоджання експорту зерна з України, що свідчить про цілеспрямований зрив "зернової угоди".

Цього ж дня у Держдепі США на тлі обстрілів Одеси та дунайської інфраструктури заявили, що РФ готує операцію під чужим прапором у Чорному морі на кораблі у міжнародних водах.

25 липня Росія встановила додаткові морські міни на підходах до українських портів з тим, щоб підірвати цивільні судна та звинуватити пізніше в цьому Україну.

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