Про це заявив представник КНР в ООН Чжан Цзюнь, повідомляє Reuters.

"Такий візит, мабуть, дуже небезпечний, дуже провокаційний. Якщо такий візит відбудеться, це також підірве відносини між Китаєм і Сполученими Штатами", — сказав Чжан на прес-конференції, присвяченій початку головування Китаю в Раді Безпеки ООН.

Він також заявив, що тенденція Тайваню до незалежності продовжує розвиватися і якщо не вжити відповідних рішучих дій, щоб зупинити це, то ситуація може вийти з-під контролю.

Чжан закликав Вашингтон дотримуватися своєї прихильності принципу одного Китаю, який, за його словами, президент США Джо Байден підтвердив під час телефонної розмови з китайським лідером Сі Цзіньпіном минулого тижня.

Спікерка палати представників США Ненсі Пелосі розпочала турне країнами Азії, в межах якого анонсувала візити до низки країн.

Візит спікера палати представників США Ненсі Пелосі на Тайвань може відбутись 2 серпня.

Пекін пригрозив США через можливий візит Пелосі на Тайвань серйозними наслідками.

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