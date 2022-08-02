Візит представника США на Тайвань підірве американо-китайські відносини, - КНР в ООН
Відвідини спікера Палати представників США Ненсі Пелосі Тайваню суттєво вплине на відносини Китаю і США
Про це заявив представник КНР в ООН Чжан Цзюнь, повідомляє Reuters.
"Такий візит, мабуть, дуже небезпечний, дуже провокаційний. Якщо такий візит відбудеться, це також підірве відносини між Китаєм і Сполученими Штатами", — сказав Чжан на прес-конференції, присвяченій початку головування Китаю в Раді Безпеки ООН.
Він також заявив, що тенденція Тайваню до незалежності продовжує розвиватися і якщо не вжити відповідних рішучих дій, щоб зупинити це, то ситуація може вийти з-під контролю.
Чжан закликав Вашингтон дотримуватися своєї прихильності принципу одного Китаю, який, за його словами, президент США Джо Байден підтвердив під час телефонної розмови з китайським лідером Сі Цзіньпіном минулого тижня.
- Спікерка палати представників США Ненсі Пелосі розпочала турне країнами Азії, в межах якого анонсувала візити до низки країн.
- Візит спікера палати представників США Ненсі Пелосі на Тайвань може відбутись 2 серпня.
- Пекін пригрозив США через можливий візит Пелосі на Тайвань серйозними наслідками.
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