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Війна з Росією: хроніка
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Вони мали загинути на війні: після бунту Пригожина додому повертаються 20 тис. колишніх ув'язнених​​​​​​​, - правозахисниця

21 липня, 2023 п'ятниця
01:50
Війна з Росією Євген Пригожин та його найманці

20 тисяч зеків, завербованих у ПВК Вагнера і які пройшли війну, опинилися на волі та повертаються додому – загалом Євген Пригожин завербував у російських колоніях майже 50 тисяч людей

Росії після бунту Пригожина додому повертаються 20 тис. колишніх ув'язнених Росії після бунту Пригожина додому повертаються 20 тис. колишніх ув'язненихПро це голова фонду "Русь сидящая" Ольга Романова розповіла у програмі "Воздух", інформує телеграм-канал "Можем обяснить".

Правозахисниця зазначила, що 22 тисяч зеків загинули під Бахмутом, а з урахуванням інших місць, де діяли вагнерівці – всього втрати серед зеків можна оцінити у 25 тисяч.

Близько 20 тисяч людей, що вижили, були звільнені від кримінального покарання. 2300-2500 осіб перебувають разом із Пригожиним у Білорусі. 400 осіб — у готелях Анапи. Це зеки з тренувальної бази ПВК Вагнера, що закрилася, у Молькіно і ті, хто повернувся з фронту, відмовившись підписувати контракт з Міноборони. Вони чекають на довідки про звільнення.

Вона додала, що більшість звільнених Пригожиним повернулися за місцем своєї прописки. Вони мають безстрокові контракти з ПВК Вагнера та можуть вирушити до Білорусі. Але фактично їх ніхто не контролює.

Ці люди — травмовані в'язницею та війною, їхньою ресоціалізацією ніхто не займається, наголошує Романова. За її словами влада не планувала звільнення такої кількості головорізів. Передбачалося, що вони або загинуть на війні, або осядуть у різних ПВК.

Що відомо про заколот Пригожина

23 червня стало відомо, що російські війська нібито завдали ракетного удару по базі ПВК Вагнера. На це ватажок вагнерівців Євген Пригожин оголосив про "марш справедливості" і заявив, що 25 тисяч найманців йдуть на Москву. 

Протягом суботи, 24 червня, вагнерівці на додачу до центральної частини Ростова-на-Дону, де вони отаборилися навколо штабу Південного військового округу ще ввечері 23 червня, також узяли під контроль Воронеж. Їхні відведені від кордону з Україною колони рухалися на Москву. Зупинити їх намагалася підконтрольна Шойгу військова авіація й артилерія. Востаннє передові частини ПВК Вагнера було помічено у Липецькій області РФ. А у самій російській столиці на в'їзді споруджували вогневі точки, рили окопи й мобілізували усіх силовиків.

Увечері 24 червня пресслужба самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка, оприлюднила текст заяви, у якій йшлося про готовність очільника ПВК Вагнера зупинити рух військових колон своїх найманців, що вже на підході до Москви, та дійти згоди з Кремлем. Про це Пригожин нібито домовився під час спілкування з Лукашенком.

Натомість фінансист ПВК повідомив, що, не дійшовши 200 км до Москви, вагнерівці зупиняють рух та повертаються до польових таборів. Диктатор РФ Володимир Путін обіцяв, що Пригожин зможе поїхати до Білорусі, а Росія закриє кримінальну справу проти нього. 

26 червня Путін виступив з промовою, у якій прокоментував заколот Пригожина - диктатор дав бійцям ПВК Вагнера три варіанти майбутніх дій.

27 червня федеральна служба безпеки Росії повідомила про закриття кримінальної справи щодо збройного заколоту, у якій фігурує ватажок ПВК Євген Пригожин. А в міноборони РФ стверджували, що вагнерівці передадуть важку техніку регулярній армії Росії.

Того ж дня самопроголошений президент Білорусі підтвердив прибуття до країни Євгена Пригожина. За його словами, вагнерівці, які прибули разом з ним, не охоронятимуть розміщену там російську тактичну ядерну зброю.

3 липня російські ЗМІ опублікували фото, зроблені місцевими жителями, на яких зображено ймовірний табір вагнерівців у Могилівській області Білорусі. Натомість в українській розвідці зазначили, що Пригожин навряд чи перемістить усіх бійців до Білорусі й сам не перебуватиме там постійно. Вочевидь ідеться про перекидання частини вагнерівців.

6 липня Лукашенко повідомив, що вагнерівці перебувають у своїх польових таборах, а засновник компанії Євген Пригожин – на території РФ.

10 липня прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков сказав, що через 5 днів після заколоту Путін зустрівся Пригожиним у Кремлі.

Під час заколоту у Росії частина найманців приватної військової компанії Вагнера дійшла до бази "Воронєж-45" - місця зберігання ядерної зброї РФ, стверджує керівник української розвідки Кирило Буданов.

Детальніше про перебіг подій під час заколоту вагнерівців читайте за посиланням.

Заколот Вагнера
Євген Пригожин
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