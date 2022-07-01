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"Вони прекрасно працюють": Корнієнко заявив, що дивиться вимкнені з цифрового ефіру Еспресо, 5 канал і Прямий

1 липня, 2022 п'ятниця
20:49
Суспільство Олександр Корнієнко

Перший віцеспікер Верховної Ради Олександр Корнієнко заявив, що дивиться канали Прямий, 5 канал і Еспресо, вимкнені з цифрової мережі Т2

Про це він сказав у інтерв'ю виданню Telegraf.

"А вони хіба не працюють? В мене вдома працюють на Megogo. ... Ми можемо і зараз тут пошукати їх. Я дивлюсь їх, щоб розуміти, що там. Звичайно, не щовечора. Але ж вони нам кажуть, що ми утискаємо свободу слова, то я й перевіряю, може ми дійсно їх вимкнули. Але вони прекрасно працюють", - сказав Корнієнко.

Щодо факту відключення каналів з цифрової мережі Корнієнко запропонував порахувати кількість людей, які користуються цифровим телебаченням. Недопуск журналістів Еспресо, 5 каналу і Прямийого до національного марафону єдиних новин Корнієнко пояснив "позицією каналів" і "їхньою доброю волею" та порадив звертатися з цього питання до міністра культури Олександра Ткаченка.

"Хай подивляться, скільки людей зараз із цифровим телебаченням. Треба всю правду казати. Ось в них навіть свій марафон є - "Незламна країна". Щодо об'єднаного марафону - про це краще говорити з міністром культури Ткаченко. ... Я б ще звертав увагу на позицію каналів. Це була також їхня добра воля щодо марафону. І не в останню чергу через те, що з телебаченням взагалі можуть бути проблеми. Рекламний ринок відсутній", - сказав Корнієнко.

На питання журналіста щодо ведучих єдиного телемарафону, які прийшли з проросійських пропагандистських каналів, Корнієнко запропонував "не перебільшувати" їхнього впливу.

"Я можу нагадати про Олексія Семенова розповісти і всім буде соромно (продюсер, брав участь у запуску каналів 112 Україна, Прямий, формуванні медіахолдингу, куди входив зокрема державний канал Рада - ред.). ... Він продюсер, а це серце каналу. А ми обговорюємо ведучих, які просто зачитують тексти. ... При всій повазі, але дуже перебільшений вплив більшості ведучих. Ми говоримо про два-три знакових прізвища, про які медіаспільнота особисто мені пише. Але на цих каналах працювали десятки людей. Багато з них просто зачитували новини. Я б це так не демонізував. Але у таких речей немає строку давності теж. Коли повернеться мирне життя, в них теж буде певна відповідальність за все. Їм будуть ці питання ставити. ... Наше суспільство за війну добре навчилось робити cancel culture (культуру скасування - ред.), утім, ми і раніше були в цьому вправні. Тому зможуть скасувати будь-кого за будь-які проступки. Я думаю, що у всіх цих ведучих буде шанс переосмислити себе ідеологічно. І деякі це вже роблять. Бо караючий меч культури скасування висить над кожним", - сказав Корнієнко.

На припущення журналіста, що ведучі з антиукраїнських каналів могли би публічно вибачитися для зменшення напруги Корнієнко відповів, що це "питання внутрішньої готовності".

"Як людина, яка вибачалась за скандал, скажу, що це питання внутрішньої готовності для цього. Багато людей не бачать причинно-наслідкових зв'язків. Але після перемоги, коли будемо з'ясовувати, які фактори призвели до війни, тоді суспільство краще зможе усвідомлювати такі зв'язки", - сказав Корнієнко.

  • Нагадаємо, 4 квітня Концерн РРТ вимкнув "Еспресо", "Прямий" та "5 канал" із цифрового ефіру. Телеканали звернулися до президента, РНБО, СБУ, Міноборони і Нацради з питань телебачення та радіомовлення з листами щодо відключення мовлення. Телеканали вимагають від Концерну РРТ відновити мовлення каналів.
  • Співробітники "Еспресо", "Прямого" і "5 каналу" звернулися до президента України Володимира Зеленського з проханням звернути увагу на вимкнення держконцерном РРТ їхнього мовлення у цифровій мережі Т2. При цьому журналісти наголосили на незаконності, необґрунтованості та антиконституційності дій держконцерну.
  • Секретар РНБО Олексій Данілов у ефірі спільного телемарафону заявив, що "Еспресо", "Прямий" і "5 канал" нібито "вирішили робити власне шоу і можуть повертатися на марафон", але журналісти спростували його слова, назвавши їх неправдивими. Колективи каналів нагадали, що зверталися до РНБО та Нацради з питань телерадіомовлення щодо долучення їх до телемарафону. Зокрема 19 березня "Вільні медіа" звернулися до Нацради, РНБО та Мінкульта з проханням надати "5 каналу" та "Прямому" ефірний час у національному марафоні та включити їх до редакційної групи і отримали від міністра і голови Нацради підтвердження щодо виділення часових проміжків із 23 березня. Проте цього так і не сталося.
  • Держспецзв'язку заявила, що "Еспресо" вимкнули з цифрового ефіру на виконання рішення РНБО.
  • За даними видання "Детектор Медіа", у травні 2022 року Еспресо став одним із лідерів за кількістю переглядів на YouTube.
  • 1 липня петиція проти відключення Еспресо, 5 каналу і Прямого з мережі цифрового мовлення Т2 набрала необхідні для розгляду 25 тис. голосів.

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