Ворог хотів навалою взяти Авдіївку, - військовослужбовець ЗСУ Єгор Фірсов
Ворог намагався навалою взяти Авдіївку. ЗСУ відбили основну атаку ворога на Авдіївському напрямку
Про це розповів військовослужбовець ЗСУ Єгор Фірсов в етері телеканалу "Еспресо".
"Основна атака, штурм який відбувався 4-5 днів тому відбита. Тоді ворог хотів навалою взяти Авдіївку. Зараз відбуваються артобстріли, поодинокі штурми, авіація іноді працює. Але такої навали і тиску, який був минулі дні, по флангу вище до Нью-Йорка, ми не бачимо", - розповів військовослужбовець.
За його словами, навала буде продовжуватись до моменту, поки ЗСУ не розіб'ють окупантів.
"Всі бійці починаючи від командування, закінчуючи рядовими розуміють, що ця навала буде продовжуватись, все дуже серйозно. Вони будуть намагатись брати Авдіївку завжди, поки ми не розіб'ємо всі навали та остаточно не підірвемо моральний дух збройних сил ворога", - підкреслив Фірсов.
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