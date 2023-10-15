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Ворог хотів навалою взяти Авдіївку, - військовослужбовець ЗСУ Єгор Фірсов

15 жовтня, 2023 неділя
11:25
Війна з Росією ЗСУ війна

Ворог намагався навалою взяти Авдіївку. ЗСУ відбили основну атаку ворога на Авдіївському напрямку

Про це розповів військовослужбовець ЗСУ Єгор Фірсов в етері телеканалу "Еспресо".

"Основна атака, штурм який відбувався 4-5 днів тому відбита. Тоді ворог хотів навалою взяти Авдіївку. Зараз відбуваються артобстріли, поодинокі штурми, авіація іноді працює. Але такої навали і тиску, який був минулі дні, по флангу вище до Нью-Йорка, ми не бачимо", - розповів військовослужбовець.

За його словами, навала буде продовжуватись до моменту, поки ЗСУ не розіб'ють окупантів.

"Всі бійці починаючи від командування, закінчуючи рядовими розуміють, що ця навала буде продовжуватись, все дуже серйозно. Вони будуть намагатись брати Авдіївку завжди, поки ми не розіб'ємо всі навали та остаточно не підірвемо моральний дух збройних сил ворога", - підкреслив Фірсов.

  • 11 жовтня в Інституті вивчення війни зазначили, що російська окупаційна армія активізувала наступ навколо Авдіївки на Донеччині. Місто майже 10 років є прифронтовим, і нині окупанти намагаються взяти його в кільце

  • Натомість Генштаб повідомив, що на Авдіївському напрямку ЗСУ відбили 10 атак ворога в районі Авдіївки та ще 8 атак в районах східніше Степового та південно-східніше Сєверного Донецької області.

  • Начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш заявив, що російські терористи кинули до 2 тис. особового складу для масованого наступу у районі Авдіївки.

  • 12 жовтня експерти Інститут вивчення війни (ISW) назвали справжні причини наступу росіян на Авдіївку.

  • Віталій Барабаш також зауважив, що противник робить спроби зосередитися на півночі від міста, проводить безуспішні штурмові дії.

  • 13 жовтня стало відомо, що за три дні російські війська захопили 4,52 квадратних кілометрів території з різних напрямків біля Авдіївки. Окупанти зазнають значних втрат у техніці та живій силі.

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