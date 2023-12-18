Як навчити дітей мінної безпеки: в Україні за підтримки ЮНІСЕФ запустили онлайн-курс

Про це повідомила пресслужба Міністерства освіти й науки України.

Там зазначили, що нині близько третини території України потенційно забруднено мінами та нерозірваними боєприпасами, що створює особливу небезпеку для дітей. Саме тому важливо формувати культуру безпечної поведінки серед дітей і молоді, наголосили в МОН.

Курс доступний на сайті bezpeka.info. Після його проходження всі учасники отримають сертифікати.

"Онлайн-курс пропонує його слухачам комплексний план занять із дітьми й підлітками щодо поводження з вибухонебезпечними предметами та базується на міжнародних стандартах. Він надає викладачам практичні інструменти для формування безпечної поведінки на територіях, потенційно забруднених мінами та іншими вибухонебезпечними предметами. ЮНІСЕФ залучив до співпраці фахівців у сфері дитячої та вікової психології, педагогіки, інклюзивної освіти, мінної просвіти й поведінкових змін, щоб допомогти учасникам курсу стати ефективними провідниками безпеки для дітей і молоді", - розповіли в МОН.

Освітян навчатимуть окремо від рятувальників ДСНС і поліцейських. Для цього розробили дві різні версії курсу.

Програма курсу складається з трьох модулів, які фокусуються на тому, що дитина має знати про мінну безпеку; як налагодити взаємозв’язок із дитиною та знайти до неї підхід; як навчати так, щоб вас почули діти й шести, і 16-и років. Також у ньому висвітлено, як використовувати ігрові формати для викладання мінної безпеки.

У межах курсу дітям розкажуть:

який вигляд мають вибухонебезпечні предмети;

де вони можуть бути;

на які попереджувальні знаки слід звернути увагу;

як потрібно діяти.

Що відомо про розмінування в Україні

У березні в ПРООН казали, що в Україні площа замінованої території в 4,5 раза перевищує розміри Швейцарії.

У серпні в Мінекономіки казали, що сподіваються за 10 років розмінувати й повернути у використання 80% земельних угідь.

Того ж місяця перша в Україні машина для підготовки ґрунту до розмінування вітчизняного виробництва отримала сертифікат відповідності. Ця розробка дозволяє ефективно знешкоджувати протипіхотні та виявляти протитанкові міни.

22 вересня стало відомо, що Україна запустить ринок послуг із гуманітарного розмінування через Prozorro.

Станом на 31 жовтня в Україні після обстеження саперами та розмінування повернули у використання майже 178 тис. га сільгоспземель. Водночас у планах було повернути аграріям цьогоріч до 165 тис. га.

6 листопада Україна отримала від Канади 6 роботизованих комплексів DIGITAL VANGUARD–S, що допомагатимуть рятувальникам дистанційно знешкоджувати вибухонебезпечні боєприпаси. Пізніше цього місяця Азербайджан передав Україні машину для розмінування, вона поїхала на Полтавщину.

12 грудня стало відомо, що швейцарська компанія Global Clearance Solutions (GCS) до середини 2024 року планує доставити в Україну 60 машин для розмінування на дистанційному керуванні.