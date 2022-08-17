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Головна Світ Як при COVID-19. Закони ЄС дозволяють заборону в'їзду росіян з візами третіх країн, - очільник МЗС Естонії

Як при COVID-19. Закони ЄС дозволяють заборону в'їзду росіян з візами третіх країн, - очільник МЗС Естонії

17 серпня, 2022 середа
17:08
Світ Естонія

Базовий договір Євросоюзу дозволяє державам-членам заблокувати в'їзд громадянам Росії, який отримав візу у треті держави ЄС

Про це повідомив міністр закордонних справ Урмас Рейнсал, інформує ERR.

11 серпня уряд Естонії прийняв рішення припинити впускати в країну громадян Росії з виданими ЕР шенгенськими візами. Санкція набирає чинності у п'ятницю, 19 серпня. Це рішення стосується лише віз, виданих Естонією, і не торкається віз, виданих іншими країнами шенгенської зони, тобто, наприклад, росіяни з виданою Німеччиною візою все ж таки можуть в'їхати в Естонію.

Наразі в Естонії розробляється рішення, за допомогою якого можна було б заборонити в'їзд до Естонії з візами, виданими у третіх країнах Європейського Союзу, заявив минулого тижня міністр закордонних справ Урмас Рейнсалу.

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Віце-канцлер Міністерства внутрішніх справ Вейко Комуссаар зазначив, що робота ще триває, і пропозиція наразі оформляється і має бути готовою цього тижня.

Рейнсалу, який у середу зустрічався з міністром закордонних справ Фінляндії Пекка Хаавісто, сказав, що це розумна мета та естонські експерти аналізують технічні аспекти.

Рейнсалу констатував, що закони Євросоюзу це дозволяють, і навів приклад пандемію коронавірусу, коли країни закрили внутрішні кордони для громадян інших держав ЄС та Шенгенську зону.

"Договором Євросоюзу передбачені винятки, які можуть бути зроблені на користь громадського порядку, безпеки , які і є зараз казусом, а також в інтересах здоров'я народу, адже цей прецедент, як ми пам'ятаємо, дав можливість запровадити дуже великі обмеження. Ця маса громадян Росії, 850 тис. осіб, що в'їхала до Європейського союзу станом на кінець першого тижня серпня, на жаль, росте, тому ми маємо бути готові зробити кроки, щоб підтримати перемогу України", – сказав Рейнсалу.

Однак, за словами Рейнсалу, метою є загальноєвропейська візова заборона для громадян Росії, і заради цього ведеться робота.

"Безумовно, нашим головним бажанням є досягнення загальноєвропейської угоди про закриття в'їзду громадян Росії до Європейського союзу. Ми працюємо над тим, щоб знайти точки дотику з країнами, які мають сухопутний кордон із Росією", - сказав він.

  • 5 серпня посольство Латвії тимчасово зупинило видачу всіх віз для російських громадян. 11 серпня, Латвія визнала Росію спонсором тероризму та закликала ЄС припинити дію віз для росіян і білорусів.
  • 9 серпня Зеленський закликав Захід заборонити в'їзд усім громадянам РФ. 10 серпня, очільник МЗС Дмитро Кулеба закликав усі країни Європейського Союзу і Групи семи припинити видачу віз громадянам РФ.
  • 11 серпня Естонія закрила в'їзд росіянам із шенгенськими візами.
  • 12 серпня міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський запропонував включити заборону на видачу громадянам Росії віз у новий пакет санкцій проти РФ
  • Водночас Польща розробляє рішення, яке дозволить відмовляти росіянам у видачі віз.
  • Премʼєр-міністерка Фінляндії Санна Марін заявила, що її країна підтримує обмеження видачі росіянам віз у Європу та очікує, що відповідне питання буде розглянуто на самітах ЄС.

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Естонія
санкції ЄС проти Росії
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