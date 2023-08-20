Якщо Ізраїль не припинить депортацію українців, хасидів можуть не пустити до Умані
Посольство України в Ізраїлі наголосило, що, якщо депортація українців з Ізраїлю не припиниться, в'їзд ізраїльтянам до Умані буде заборонено
Про це вони заявили у facebook.
"Якщо депортація українців з Ізраїлю не припиниться, в'їзд ізраїльтянам до Умані буде заборонено. Україна має намір припинити безвізовий режим з Ізраїлем", - йдеться у повідомленні.
Посол України Євген Корнійчук закликає прем'єр-міністра Беньяміна Нетаньягу переглянути в'їзну політику щодо українців і втрутитися в це питання.
Натомість президент України Володимир Зеленський раніше зазначав, що уряд України не потерпить приниження своїх громадян під час в’їзду в Ізраїль: "Ми припинимо дію наших двосторонніх угод про скасування віз, як це передбачено статтею 7 міжурядової угоди. Цей варіант існує на нашому столі".
- 12 серпня ЗМІ із посиланням на джерела писали, що Україна може призупинити дію безвізового режиму з Ізраїлем.
- Україна розглядає питання призупинення безвізу з Ізраїлем із двох причин. Перша – через складність гарантувати безпеку паломникам, які збираються до Умані.
- Посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук уважає, що російська окупаційна армія може вдатися до провокації проти хасидів, які кожної осені приїздять до Умані.
- Більше ніж 30 тисяч хасидів мають намір прибути до Умані Черкаської області на святкування єврейського Нового року - Рош га-Шана.
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