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Якщо Ізраїль не припинить депортацію українців, хасидів можуть не пустити до Умані

20 серпня, 2023 неділя
21:34
Суспільство ізраїль україна

Посольство України в Ізраїлі наголосило, що, якщо депортація українців з Ізраїлю не припиниться, в'їзд ізраїльтянам до Умані буде заборонено

Про це вони заявили у facebook.

"Якщо депортація українців з Ізраїлю не припиниться, в'їзд ізраїльтянам до Умані буде заборонено. Україна має намір припинити безвізовий режим з Ізраїлем", - йдеться у повідомленні.

Посол України Євген Корнійчук закликає прем'єр-міністра Беньяміна Нетаньягу переглянути в'їзну політику щодо українців і втрутитися в це питання.

Натомість президент України Володимир Зеленський раніше зазначав, що уряд України не потерпить приниження своїх громадян під час в’їзду в Ізраїль: "Ми припинимо дію наших двосторонніх угод про скасування віз, як це передбачено статтею 7 міжурядової угоди. Цей варіант існує на нашому столі".

Світ
Україна
Ізраїль
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