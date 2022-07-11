Експерт розповів про це в етері телеканалу "Еспресо".

"Зважаючи на достатньо невелику територію країн Балтії, їм буде складно чинити опір атаці російських військ, особливо, якщо армія РФ буде йти з території Білорусі. Столиця Литви Вільнюс знаходиться буквально в 10 км від білоруського кордону", - зазначив Каракуц.

Експерт-міжнародник додав, що найімовірніше армія Білорусі буде використана саме проти країн НАТО.

"Потужність білоруської армії дуже обмежена, тож вона може бути використана лише як допомога російському війську. Білорусь насамперед бачила загрозу з боку Польщі та країн НАТО в цілому, тому білоруська армія найімовірніше буде використана в цьому напрямку", - зауважив Андрій Каракуц.

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