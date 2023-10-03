Йде боротьба на ділянках фронту, які відкривають ЗСУ шлях на південь для перерізання суходільного коридору. Колонка Сергія Згурця

Ситуація на фронті

Почнемо з лінії фронту. Наш Генштаб сьогодні, 3 жовтня, достатньо сухо й скупо описав ситуацію на двох найгарячіших напрямках, хоча кожен кілометр протистояння з ворогом вкрай складний. Було сказано про те, що Сили оборони України продовжують наступати на Мелітопольському та Бахмутському напрямках. Завдають окупаційним військам втрат у живій силі та техніці, також закріплюються на зайнятих рубежах, виснажуючи противника. Коли ми говоримо про ці напрямки, і насамперед про південний фронт, то ми розуміємо, що тут найскладніша ситуація.

До речі, якщо описувати повну історію, то вона виглядає так, що зараз ворог перекинув усі можливі резерви, які у нього є на поточному етапі, аби якимось чином стримувати наше просування. Противник проводить контратаки на флангах, намагаючись утримати ті ділянки фронту, які для нього вкрай важливі, і не менш важливі для нас. Тому що вони повинні відкрити нам подальший шлях на південь, аби перерізати суходільний коридор. Про це говорив командувач оперативного командування "Таврія". Але, що саме відбувається на цій ділянці фронту спитаємо у військового, який на власні очі бачить ситуацію.

Ігор Ганненко, командир механізованого взводу 47-ої окремої механізованої бригади "Магура", розповів, що на Таврійському напрямку, зокрема біля населених пунктів Роботине та Новопрокопівка, ворог посилюється резервами. Він стягує усі боєздатні сили, щоб стримувати просування ЗСУ. Однак це йому не вдається. Усі спроби російських військ відновити втрачені позиції залишаються без результату, тому що бійці Сил оборони міцно тримають позиції, які вдалося повернути під контроль. Будемо й далі стримувати загарбника від будь-яких дій, що б він не планував.



Ганенко додав, що ворог підтягує свіжі резерви. Це нормально підготовлені підрозділи противника, і з бойовим духом у них поки все добре. А далі ми більше будемо бачити з перехоплень, як вони жаліються, як втрачається їхня мотивація. Щодо ворожих підрозділів, які давно на цьому напрямку, то вони вже мають проблеми з мотивацією та веденням бойових дій.



Боєць зауважив, що керовані авіаційні боєприпаси ворог застосовував від початку літньої кампанії. Тобто говорити, що зараз збільшилася кількість ударів авіабомбами, не можна, тому що українські захисники відчували їх на собі й у червні, і у липні, і у серпні. Щодо FPV-дронів, то усі розуміють ефективність цих боєприпасів, і тому кількість цих дронів збільшується з обох боків.



Ганенко зазначив щодо замінування, то мін стало менше. Звісно, ворог намагається здійснювати мінування у найбільш небезпечних місцях для прориву техніки, але це вже не так масово, як було на початку літньої кампанії. Якщо зараз говорити про мінні поля, то це скоріше мінні загородження, які частково стримують просування ЗСУ.

За його словами, від початку бойових дій тактика ворога не змінилася. Тому що до поки піхота не зайде в окопи, як би не працювала українська артилерія й техніка, ворога дуже складно звідти вибити. Особливо враховуючи те, що противник мав багато часу для підготовки цих споруд. Ми говоримо про бетонні бункери й добре вкопані ворожі позиції. Але наша артилерія працює, намагаючись у прямому сенсі викурювати противника з цих окопів і захищених споруд. Саме завдяки FPV-дронам вдається більш точно працювати по таким позиціям, десь знищуючи, десь пошкоджуючи й руйнуючи їх.

Військовослужбовець розказав, що він є командиром БМП M2 Bradley, тому тільки може похвалити цю машину. Саме завдяки Bradley та Leopard українським силам і вдається просуватися вперед та якісно знищувати ворога на території України. Бо радянські аналоги таких машин не дали б такий високий рівень захищеності та боєздатності. Західна техніка на голову вища за радянську. Bradley здійснює і логістичні функції, і підвіз та прикриття піхоти, яка займається штурмовими діями, також і евакуацію поранених, тобто це багатофункціональна машина. Спочатку росіяни ще не знали, що таке БМП Bradley й у деяких ситуаціях висовувалися занадто близько, а зараз свою техніку окупанти вже тримають на певній відтяжці, тому ускладнюється знищення ворожої техніки.



Командир БМП зазначив, що багато штурмових дій проводилося вночі, бо Bradley має перевагу і бачить далеко у темноті. Його бригада постійно у наступі, відповідно забезпечена всім необхідним. У мережі багато різних відео про знищення російської авіації саме 47-ою окремою механізованою бригадою у районі Роботиного та Новопрокопівки. Тому найкращий механізм знищувати ворожу авіацію, коли вона дозволяє собі далеко залітати, а українські підрозділи її знищують.



Завершуючи розповідь Ігоря Ганненка, командира механізованого взводу 47-ої окремої механізованої бригади "Магура", зазначу, що саме ця бригада розпочинала наступальні дії на Токмацькому напрямку і зараз продовжує виконувати найскладніші бойові завдання у тих умовах, які складаються на полі бою. Ми впевнені, що у нас зберігається весь потенціал для того, аби протиснути оборону противника і здійснити виконання тих завдань, які визначені командуванням як пріоритетні.