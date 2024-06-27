Зеленський вважає, що Білорусь у майбутньому має бути частиною об'єднаної Європи

Про це він заявив 27 червня у Брюсселі.

"ЄС схвалив переговорні рамки для України. І переговори щодо вступу нашої країни вже розпочалися. Подякував за це лідерам Європейського Союзу на засіданні Євроради. Це історичний вибір Європи", - сказав Зеленський.

Він висловив сподівання, що розширення ЄС не обмежиться Україною та Молдовою.

"Я переконаний, що кожна європейська нація, яка поділяє спільні європейські цінності, має бути частиною європейської родини. Це стосується й України, і Молдови, і народів балканських країн. Настане час і для Грузії. І я переконаний, що будуть рішення щодо Білорусі, адже це також європейський народ, який має бути частиною об'єднаної Європи", - заявив президент.

Він зазначив, що першу міжурядову конференцію між Україною та ЄС завершено і Київ сподівається, що наступні кроки не відкладатимуться, зокрема й офіційна процедура скринінгу.

"Україна готова пройти всі необхідні етапи", - запевнив президент.

"Нинішнього тиску на Росію за ведення війни недостатньо": Зеленський зазначив про 5 складових підтримки України

Зеленський нагадав, що у травні Путін спробував розширити війну, розпочавши новий наступ на сході України.

"Завдяки хоробрості наших людей і вашим рішенням – наших партнерів – ми зупинили цей російський наступ. Але цей новий російський наступ довів, що нинішнього тиску на Росію за ведення війни недостатньо", - підкреслив президент.

У зв'язку з цим він виділив 5 моментів, які є важливими у протистоянні з РФ.

Перше – це своєчасне отримання Україною військової підтримки, що неможливе без продуманої логістики.

Друге – забезпечення України засобами ППО та далекобійними ракетами.

"Ми працюємо над убезпеченням від російських ракет Харкова, одного з найбільших міст України. Це можливо завдяки знищенню російських пускових установок біля нашого кордону – кожен із вас знає, як це стало можливим. Так само ми маємо захистити Харків і всі інші міста України від російських керованих бомб. Це велика проблема. Завдання ударів на великі відстані й сучасна протиповітряна оборона – це основа для зупинення цього терору", - підкреслив Зеленський.

Третє – заморожені активи РФ. Президент закликав знайти належний спосіб конфіскації всіх цих активів і передачі їх України. Також він наголосив на необхідності збереження санкцій проти олігархів, на яких тримається путінський режим.

Четверте – енергетика. Зеленський закликав збільшити можливості імпорту електроенергії та забезпечити Україну необхідним обладнанням.

"Наш обов'язок – не дати Росії створити прецедент зі знищення енергетики цілої нації. Якщо Росії це вдасться, це стане частиною військових доктрин по всьому світу", - підкреслив глава держави.

Останній пункт – дипломатія. Зеленський закликав країни долучитися до підготовки другого Саміту миру.

Вступ України до ЄС: що відомо

28 лютого 2022 року Україна звернулася до Євросоюзу щодо негайного вступу за спеціальною процедурою.

23 червня 2022 року Україна отримала статус кандидата на вступ до ЄС.

8 листопада 2023 року Єврокомісія рекомендувала розпочати процес перемовин про вступ України до ЄС.

21 лютого 2024 року президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що переговорна рамка для вступу України до ЄС буде готова на початку літа - після європейських виборів.

22 лютого президент Зеленський сказав, що мета України - почати переговори про вступ до ЄС до червня.

12 березня стало відомо, що єврокомісар Варгеї пропонує визнати завершеними лише два з чотирьох кроків, необхідних для вступу України до ЄС.

29 травня повідомлялося, що Євросоюз планує розпочати переговори про членство України в блоці до того, як Угорщина почне головувати в Раді ЄС 1 липня. Більшість умов для вступу Київ виконав.

21 червня Рада ЄС офіційно затвердила переговорні рамки щодо вступу України та Молдови.

25 червня стартували офіційні перемовини щодо вступу до ЄС України та Молдови.

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