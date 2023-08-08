ЮНЕСКО рекомендувала додати до переліку світової спадщини в небезпеці 2 об'єкти в Україні

Про це повідомила голова Бюро ЮНЕСКО в Україні К'яра Децці Бардескі 7 серпня на брифінгу в Ukraine Crisis Media Center.

"ЮНЕСКО нещодавно рекомендувала додати до переліку об'єктів Світової спадщини в небезпеці ще 2 об'єкти в Україні, з огляду на загрозу їхньому збереженню. Це собор святої Софії та прилеглі чернечі будівлі, Києво-Печерська лавра – у Києві, а також ансамбль історичного центру Львова", – розповіла К'яра Децці Бардескі.

Вона додала, що остаточне рішення стосовно цих об'єктів комітет Світової спадщини ЮНЕСКО ухвалить на прийдешній зустрічі цього вересня.

Голова Бюро ЮНЕСКО в Україні також розповіла про роботу місії з оцінки пошкоджень в Одесі внаслідок обстрілів 23 липня. За її словами, вплив обстрілів на історичний центр Одеси є більшим, ніж очікували експерти. Всеохопний звіт про завдану шкоду місія ЮНЕСКО підготує у грудні – до зустрічі країн-учасниць Гаазької конвенції. Він міститиме докладну інформацію про роботу місії. У ньому опишуть виявлені знахідки, оцінку завданої шкоди, поради експертів тощо. Відтак цей звіт може бути використаний як доказ у міжнародних судах.

Станом на 26 липня 2023 року ЮНЕСКО підтвердила пошкодження в Україні 274 об’єктів з 24 лютого 2022 року. Це 117 релігійних об’єктів, 27 музеїв, 98 будівель, що представляють історичний та/або художній інтерес, 19 пам’ятників, 12 бібліотек, 1 архів.

Що відомо про ракетний обстріл Одеси

У ніч на 23 липня російська армія атакувала Одесу. В ОК "Південь" заявили, що під час ракетної атаки вночі ворог вдарив по Одещині щонайменше 5-ма видами ракет всіх видів базування: "Калібри", "Онікси", Х-22 та "Іскандер-К", а також застосував балістичні "Іскандер-М". Підрозділи ППО знищили 9 із 19 повітряних цілей ворога - 4 крилаті ракети морського базування "Калібр" та 5 крилатих ракет наземного базування "Іскандер-К".

Тривалий час вважали, що внаслідок удару одна людина загинула, ще 22 отримали поранення. Але 27 липня стало відомо про другу жертву рашистів. Також росіяни зруйнували портову інфраструктуру, щонайменше 6 житлових, зокрема багатоквартирних будинків. Було пошкоджено десятки автівок, в багатьох будівлях міста пошкоджені фасади та дахи, вибиті вікна. Президент Володимир Зеленський повідомив, що росіяни під час ракетної атаки по Одесі пошкодили консульську будівлю Греції, а лише трьома днями раніше вдарили по консульству Китаю

Під час атаки росіяни зруйнували Спасо-Преображенський собор - найбільший православний храм Одеси, та Будинок вчених. Окрім значних пошкоджень будівлі, постраждали православні святині: з-під завалів дістали Касперовську ікону Божої Матері, яка є покровителькою Одеси.

Володимир Зеленський, реагуючи на російський обстріл Одеси, зазначив, що ворог обов'язково отримає відповідь за цей злочин. А міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав усі держави та організації "засудити цей варварський воєнний злочин". Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Росія таким чином намагається повністю ізолювати вихід України до Чорного моря.

Митрополит Православної церкви України Епіфаній, коментуючи обстріл Одеси, назвав руйнування Спасо-Преображенського собору черговим "проявом сатанинської злоби" "русского міра".

Натомість предстоятель церкви Московського патріархату митрополит Онуфрій не став засуджувати Росію за нічний удар по Одесі, внаслідок якого постраждав підконтрольний УПЦ МП кафедральний Спасо-Преображенський собор. У своїй заяві Онуфрій висловив "співчуття у зв’язку з цією великою трагедією", а також закликав одеситів виявляти смирення. При цьому митрополит Онуфрій не згадав про країну-агресора, а натомість виступив з таким твердженням: "Будь-хто, хто цілиться в небо, влучає врешті-решт у самого себе".

Блаженніший Святослав, глава УГКЦ, закликав до співчуття вірянам Спасо-Преображенського собору в Одесі, зруйнованого під час обстрілу в ніч проти 23 липня. Він зазначив: "Це катастрофа – мати патріарха, який спершу освятив храм, а потім благословив ракету, що його знищила".

У міністерстві оборони Росії заявили, що нібито причиною руйнування одеського Спасо-Преображенського собору у ніч на 23 липня стало падіння ракети української системи ППО. ЦПД спростував фейк.

ЮНЕСКО засудила ракетний удар Росії по культурних об'єктах Одеси. А 29 липня до Одеси прибула місія організації для фіксації наслідків ракетних атак росіян