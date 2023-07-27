Про це інформує пресслужба Одеської міськради.

Кількість загиблих внаслідок ракетної атаки на Одесу 23 липня зросла до двох. У руїнах знайшли тіло жінки.

"Тіло жінки було знайдено в нежитловій прибудові біля зруйнованого приватного будинку на вул. Парковій", - пише влада і додає, що особа загиблої встановлюється.

Читайте також: "Вияв сатанинської злоби": митрополит Епіфаній прокоментував обстріл Одеси Росією

Загалом поранення отримало 19 людей.

Руйнувань зазнали Свято-Преображенський кафедральний собор, Дім вчителя, житлові будинки та багато інших будівель.

Російські атаки РФ на Одещину

18 липня уночі з акваторії Чорного моря по Одесі випущено 6 "калібрів". Усі ракети було знищено силами протиповітряної оборони. Уламками збитих ракет та вибуховою хвилею від збиття пошкоджено об'єкти портової інфраструктури, кілька приватних домоволодінь. У власному будинку поранення отримав літній чоловік, він ушпиталений. 21 "Shahed-136" було знищено на підльоті з моря на Одещині.

У ніч на 19 липня російські терористи атакували Україну ракетами та "шахедами": на Житомирщині постраждав об'єкт інфраструктури, на Одещині – багатоповерхівки та промисловий порт, у Херсоні горів будинок культури, а на Миколаївщині – об'єкти рекреаційної інфраструктури.

Уночі 20 липня Росія атакувала низку областей півдня та сходу України: в Одесі зруйновано адмінбудівлю, 4 постраждалих; у Миколаєві сталася пожежа у житловому будинку, є загиблі та щонайменше 19 поранених.

У ніч на 21 липня російська армія завдала ракетного удару по Одещині, унаслідок чого двоє людей дістали поранення та було знищено 120 тонн агропродукції.

22 липня під час атаки по об’єкту інфраструктури в Білгород-Дністровському районі Одещини ворог випустив 7 крилатих ракет різного класу.

Під час повітряної тривоги в ніч на 23 липня російська армія атакувала Одесу щонайменше 5 видами ракет. Станом на ранок внаслідок удару одна людина загинула, ще 22 отримали поранення. Це був п'ятий поспіль нічний масований ракетний удар по Одесі та Одеській області за останні шість днів.

Згодом в ОК "Південь" заявили, що під час ракетної атаки вночі ворог вдарив по Одещині щонайменше 5-ма видами ракет всіх видів базування: "Калібри", "Онікси", Х-22 та "Іскандер-К", а також застосував балістичні "Іскандер-М". Натомість підрозділи ППО знищили 9 із 19 повітряних цілей ворога - 4 крилаті ракети морського базування "Калібр" та 5 крилатих ракет наземного базування "Іскандер-К".

Як встановили, росіяни зруйнували портову інфраструктуру, щонайменше 6 житлових, в тому числі багатоквартирних будинків. Були понівечено десятки автівок, в багатьох будівлях міста пошкоджені фасади та дахи, вибиті вікна. Постраждали 2 пам’ятки архітектури.

Також під час атаки росіяни зруйнували Спасо-Преображенський собор, найбільший православний храм Одеси, та Будинок вчених. Окрім значних пошкоджень будівлі, постраждали православні святині: з-під завалів дістали Касперовську ікону Божої Матері, яка є покровителькою Одеси.

Вночі на 24 липня російська армія здійснила чергову атаку по портовій інфраструктурі Одеської області за допомогою дронів-камікадзе.

Очільник Ренійської громади Ігор Плехов розповів", що під час нічної атаки дронами Shahed війська РФ завдали удару по їхньому порту. Повідомлялося, що три зернові склади були знищені. Було помічено близько 15 "шахедів". Жителі Рені та сусідніх сіл почули ряд вибухів.

Вибухова хвиля також пошкодила вікна споруд і будинків у порту "Рені". Рятувальники швидко загасили пожежі. Під час обстрілу зазнало пошкоджень румунське судно.

У ніч на 27 липня ворог завдав удару по портовій інфраструктурі Одещини.