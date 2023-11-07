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З Гази евакуювали першу групу українців, - Суспільне

7 листопада, 2023 вiвторок
22:02
Світ евакуація

У вівторок, 7 листопада, з сектора Гази евакуювали першу групу з 20 українців, всього дозвіл на евакуацію отримав 101 громадянин України

Про це повідомляє "Суспільне", посилаючись на інформацію з посольства України в Єгипті.

"За словами місцевого жителя, громадянина України, який на місці координує українців, станом на 17:00 7 листопада вдалось евакуювати близько 20 людей. На кордоні з Єгиптом їх мали зустріти представники посольства", - йдеться у повідомленні.

Посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук повідомив, що станом на 7 листопада 101 громадянин України отримав дозвіл на евакуацію з Сектору Гази.

“Перший дозвіл отримали, скільки пройдуть людей по факту - побачимо ввечері”,- додав він.

Окрім 101 українця, які проходять через Єгипет, ще 367 людей отримали дозвіл евакуюватися через Ізраїль. Евакуація почалася у 7 листопада і продовжуватиметься наступного дня. 

Війна в Ізраїлі: евакуація українців

7 жовтня палестинські збройні формування ХАМАС та "Ісламський джихад" відразу в кількох місцях з повітря та на суходолі розпочали масовану атаку на державу Ізраїль. Очільник збройного крила ХАМАСу Мухаммед ад-Дейфа заявив, що його бойовики розпочали операцію "Повінь Аль-Акси". За його словами, ці дії покликані захистити мечеть Аль-Акса у Єрусалимі. Палестинці випустили по території Ізраїлю 2-3 тис. ракет й одночасно захопили 7 громад на півдні.

Прем’єр-міністр Беньямін Нетаньягу виступив з заявою щодо вторгнення бойовиків ХАМАСу в Ізраїль та заявив, що країна перебуває "у стані війни". Уряд країни застосував так званий пункт 40 Алеф, офіційно оголосивши про стан війни від 06:00 7 жовтня.

14 жовтня уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець прибув до столиці Єгипту Каїру, щоб допомогти українцям вибратись з сектора Гази: евакуації потребували тоді 243 людини.

Ввечері того ж дня з ізраїльського Тель-Авіва вилетів перший евакуаційний рейс із громадянами України. 

Станом на вечір 15 жовтня, як повідомив президент Володимир Зеленський, із території Ізраїлю та Гази Україна змогла евакуювати понад 200 громадян. Ще близько 260 українців перебувають у Газі.

16 жовтня з ізраїльської столиці Тель-Авіва до Румунії вилетів другий евакуаційний борт, на якому перебувають 155 громадян України, а згодом до Бухареста відлетів і третій евакуаційний рейс з 74 громадянами України

20 жовтня міністерство оборони та Армія оборони Ізраїлю оголосило, що розпочнуть евакуацію жителів із північного міста Кір’ят-Шмона, яке розташоване на кордоні з Ліваном. 

Євген Корнійчук, надзвичайний і повноважний посол України в Ізраїлі, повідомив, що станом на 23 жовтня евакуюватися зголосилося 337 громадян України, які перебувають переважно на півдні сектора Гази біля пропуску "Рафах" на Єгипет.

31 жовтня надзвичайний та повноважний посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський повідомив, що внаслідок атаки ХАМАСу в країні загинули 25 громадян України.

У середу, 1 листопада, Міністерство закордонних справ України та причетні відомства розпочали підготовчий етап евакуації 358 українців із Гази через КПП "Рафах" до Єгипту.

Ізраїль
Єгипет
Близький Схід
Війна в Ізраїлі
Сектор Гази
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