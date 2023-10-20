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З Ізраїлю в Румунію четвертим евакуаційним рейсом доправили 79 українців

20 жовтня, 2023 п'ятниця
11:38
Суспільство літак

Увечері 19 жовтня з Ізраїлю чартерним рейсом до Румунії вилетів четвертий евакуаційний борт, на якому перебували 79 громадян України

Про це повідомляє посольство України в Ізраїлі.

Зазначається, що евакуаційний борт вилетів з аеропорту "Бен Гуріон" (Тель-Авів) 19 жовтня о 22:30 за місцевим часом. Пунктом призначення є місто Бухарест в Румунії.

У посольстві додали, що забезпечили для громадян України надання консульської допомоги під час реєстрації та проходження паспортних і митних процедур.

Події в Ізраїлі: що відомо про українців

Уранці в суботу, 7 жовтня 2023 року, палестинські збройні формування ХАМАС та "Ісламський джихад" відразу в кількох місцях з повітря та на суходолі розпочали масовану атаку на державу Ізраїль. Очільник збройного крила ХАМАСу Мухаммед ад-Дейфа заявив, що його бойовики розпочали операцію "Повінь Аль-Акси". За його словами, ці дії покликані захистити мечеть Аль-Акса у Єрусалимі. Палестинці випустили по території Ізраїлю 2-3 тис. ракет й одночасно захопили 7 громад на півдні.

Прем’єр-міністр Беньямін Нетаньягу виступив з заявою щодо вторгнення бойовиків ХАМАСу в Ізраїль та заявив, що країна перебуває "у стані війни". Уряд країни застосував так званий пункт 40-алеф, офіційно оголосивши про стан війни від 06:00 7 жовтня. Востаннє це ставалося 50 років тому, під час Війни Судного дня 1973-го.

Тоді речник МЗС України заявив про створення оперативного штабу задля допомоги українцям в Ізраїлі. Посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук сказав, що посольство отримує звернення від громадян України як з ізраїльського, так і з палестинського боку. 

Увечері суботи президент України Володимир Зеленський повідомляв, що у результаті бойових дій в Ізраїлі могла загинути громадянка України. Тоді ж стало відомо, що оперативний штаб МЗС України розшукав одного українця, який напередодні зник на півдні Ізраїлю. Водночас у секторі Гази зараз перебувало до 200 громадян України.

Вже 8 жовтня стало відомо про двох загиблих під час подій в Ізраїлі громадянок України. Дипломати вживали заходів для репатріації їхніх тіл.

Днем пізніше дипломати евакуювали з ізраїльського міста Сдерот українського хлопчика, який отримав поранення під час нападу бойовиків. Зокрема, вдалось розшукати п‘ятьох громадян, які вважалися зниклими на півдні Ізраїлю.

У вівторок, 10 жовтня, дипломати розшукали в Ізраїлі ще сімох громадян України. Посольство також допомогло шести родинам знайти тимчасове житло в Ізраїлі.

Уранці середи, 11 жовтня, речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко повідомив про загибель в Ізраїлі ще одного українця. А станом на 12 жовтня було відомо про сімох загиблих. 

Станом на середу, 18 жовтня, кількість загиблих від атаки ХАМАСу на Ізраїль громадян України зросла до 23. Проте 19 жовтня посол України в Ізраїлі підтвердив інформацію про 18 загиблих українців.

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Ізраїль
Палестина
Румунія
Війна в Ізраїлі
Хамас
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