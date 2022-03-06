З Лисичанська сьогодні вирушить евакуаційний потяг
Сьогодні, 6 березня, о 16.00 з Лисичанська вирушить евакуаційний потяг. До станції мешканцям необхідно дістатися самостійно
Про це повідомляє голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай."Увага, заплановано евакуацію потягом. Сьогодні, 06.03.2022 о 16:00 буде подано евакуаційний потяг до ст. Лисичанськ. До ст. Лисичанськ діставатися самостійно", – написав Гайдай.
В першу чергу буде здійснюватися посадка жінок з дітьми, потім жінки до 40 років, жінки, особи похилого віку.
Гайдай попереджає, що можливі зміни.
- Нагадаємо, у Маріуполі сьогодні, 6 березня, з 12:00 розпочали евакуація населення.
- Додамо, на виїзді з міста Ірпінь Київської області окупанти відкрили вогонь по цивільних громадянах під час їхньої спроби евакуюватися з міста.
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