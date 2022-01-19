"З огляду на ситуацію потрібно переглянути позицію": голова оборонного комітету Бундестагу виступила за надання Україні озброєння

Про це повідомляє Spiegel.

"Треба подумати про поставку оборонної зброї в Україну", - сказала Штрак-Ціммерман.

Попри домовленості, що стосуються неекспортування Німеччиною озброєння, на думку голови оборонного комітету, варто переглянути цю позицію та постачати зброю на певних умовах.

"Ми домовилися в нашій коаліційній угоді, що жодна зброя не повинна доставлятися в кризові райони. З огляду на поточну ситуацію та вплив на наш континент, нам слід зробити це в конкретних умовах, переглянути справу", - зазначила Штрак-Ціммерман.

Також вона розкритикувала президента Росії Володимира Путіна, заявивши, що він мріє про новий Радянський Союз.

"Російський президент живе минулим - і хоче туди повернутися. Певним чином він мріє про Радянський Союз 2.0", - сказала вона.



Нагадаємо, Міноборони України звинуватило Німечччину в блокуванні постачання зброї НАТО.

За словами Кулеби, Україна веде перемовини з Німеччиною щодо поновлення закупівлі зброї через Агентство НАТО з підтримки та постачання.

Пізніше посол України в Німеччині Андрій Мельник заявив, що з приходом нового німецького уряду позиція щодо постачання озброєння Україні залишилася негативною.

Україна попросила в Німеччини оборонне озброєння. Посол України закликав Німеччину терміново допомогти Києву зі зброєю.

18 січня канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що Німеччина не постачатиме Україні зброю, а російську агресію спробує зупинити дипломатичним шляхом.



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