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"З огляду на ситуацію потрібно переглянути позицію": голова оборонного комітету Бундестагу виступила за надання Україні озброєння

19 січня, 2022 середа
16:19
Суспільство Марі-Агнес Штрак-Ціммерман

Очільниця комітету з питань оборони німецького Бундестагу, представниця Вільної демократичної партії Марі-Агнес Штрак-Ціммерман заявила, що Німеччина повинна постачати в Україну оборонну зброю

Про це повідомляє Spiegel.

"Треба подумати про поставку оборонної зброї в Україну", - сказала Штрак-Ціммерман.

Попри домовленості, що стосуються неекспортування Німеччиною озброєння, на думку голови оборонного комітету, варто переглянути цю позицію та постачати зброю на певних умовах.

"Ми домовилися в нашій коаліційній угоді, що жодна зброя не повинна доставлятися в кризові райони. З огляду на поточну ситуацію та вплив на наш континент, нам слід зробити це в конкретних умовах, переглянути справу", - зазначила Штрак-Ціммерман.

Також вона розкритикувала президента Росії Володимира Путіна, заявивши, що він мріє про новий Радянський Союз.

"Російський президент живе минулим - і хоче туди повернутися. Певним чином він мріє про Радянський Союз 2.0", - сказала вона.
 

  • Нагадаємо, Міноборони України звинуватило Німечччину в блокуванні постачання зброї НАТО.
  • За словами Кулеби, Україна веде перемовини з Німеччиною щодо поновлення закупівлі зброї через Агентство НАТО з підтримки та постачання.
  • Пізніше посол України в Німеччині Андрій Мельник заявив, що з приходом нового німецького уряду позиція щодо постачання озброєння Україні залишилася негативною.
  • Україна попросила в Німеччини оборонне озброєння. Посол України закликав Німеччину терміново допомогти Києву зі зброєю. 
  • 18 січня канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що Німеччина не постачатиме Україні зброю, а російську агресію спробує зупинити дипломатичним шляхом.


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Новини
Німеччина
озброєння
Бундестаг
постачання зброї
зброя для України
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