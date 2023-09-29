З появою F-16 ми отримаємо перевагу в повітрі, а РФ не зможе атакувати КАБами, - військовий експерт Світан

Про це він заявив у етері телеканалу "Еспресо".

"Найстаріші модифікації F-16, у них базова модифікація з дальністю десь 100-120 км і ракета АIM-120, яку використовують у NASAMS, які у нас є, вони, щоправда, 40-ка км, але на літаку F-16 вони можуть йти 100-120 км. Тому російські літаки не зможуть підійти до лінії фронту, ми їм просто не дамо коштом F-16 підійти та скинути", - вважає військовий експерт.

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Світан зазначив, що у такому випадку, російські військові на себе скидати не будуть, а авіабомба більше за 70 км не полетить, хоч би як її високо не підіймали.

"Є закони аеродинаміки, які не дадуть планувати на дальність більше, ніж 70 км ні чому. Тому з появою F-16 це все припиниться однозначно, це і буде те завоювання переваги в повітрі. У нас воно вийде, тому що ми зможемо знищувати системи С-400 російські. Найкрутіша система в росіян - це С-400. Це добре пофарбована С-300, як виявилося", - наголосив він.

Винищувачі F-16 для України: що відомо

21 травня президент США Джо Байден схвалив навчання українців на F-16. Володимир Зеленський запевнив, що Україна не використовуватиме ці літаки, аби бити по території РФ.

У липні голова МЗС України Дмитро Кулеба повідомив, що перші винищувачі F-16, ймовірно, будуть літати в небі України до кінця березня 2024 року.

У Данії зазначили, що поставлять Україні 19 літаків за умови невикористання їх на території РФ. Відомо, що перша група пілотів уже розпочала навчання на F-16 у Данії. Нідерланди нададуть нашій країні 42 винищувачі. Водночас Норвегія надасть Україні F-16, але точна їхня кількість невідома.

15 вересня Бельгія приєдналася до навчання українських пілотів на F-16. Попередньо у міноборони Бельгії заявили, що не нададуть Україні винищувачі F-16, проте згодом в уряді припустили передачу Україні кількох F-16 наступного року.

27 вересня повідомлялося, що у 2024 році Нідерланди планують передати Україні першу партію винищувачів F-16.