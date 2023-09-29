Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Війна з Росією З появою F-16 ми отримаємо перевагу в повітрі, а РФ не зможе атакувати КАБами, - військовий експерт Світан
Ексклюзив

З появою F-16 ми отримаємо перевагу в повітрі, а РФ не зможе атакувати КАБами, - військовий експерт Світан

29 вересня, 2023 п'ятниця
11:33
Війна з Росією винищувач F-16

Військовий експерт, полковник ЗСУ в запасі, військовий льотчик-інструктор Роман Світан вважає, що з появою F-16 Україна отримаємо перевагу в повітрі, а Росія не зможе атакувати КАБами

Про це він заявив у етері телеканалу "Еспресо".

"Найстаріші модифікації F-16, у них базова модифікація з дальністю десь 100-120 км і ракета АIM-120, яку використовують у NASAMS, які у нас є, вони, щоправда, 40-ка км, але на літаку F-16 вони можуть йти 100-120 км. Тому російські літаки не зможуть підійти до лінії фронту, ми їм просто не дамо коштом F-16 підійти та скинути", - вважає військовий експерт.

Читайте також: НАТО має обмаль наземних систем ППО, акцент має бути на F-16: Згурець про ситуацію в повітряному просторі України

Світан зазначив, що у такому випадку, російські військові на себе скидати не будуть, а авіабомба більше за 70 км не полетить, хоч би як її високо не підіймали. 

"Є закони аеродинаміки, які не дадуть планувати на дальність більше, ніж 70 км ні чому. Тому з появою F-16 це все припиниться однозначно, це і буде те завоювання переваги в повітрі. У нас воно вийде, тому що ми зможемо знищувати системи С-400 російські. Найкрутіша система в росіян - це С-400. Це добре пофарбована С-300, як виявилося", - наголосив він.

Винищувачі F-16 для України: що відомо

21 травня президент США Джо Байден схвалив навчання українців на F-16. Володимир Зеленський запевнив, що Україна не використовуватиме ці літаки, аби бити по території РФ. 

У липні голова МЗС України Дмитро Кулеба повідомив, що перші винищувачі F-16, ймовірно, будуть літати в небі України до кінця березня 2024 року. 

У Данії зазначили, що поставлять Україні 19 літаків за умови невикористання їх на території РФ. Відомо, що перша група пілотів уже розпочала навчання на F-16 у Данії. Нідерланди нададуть нашій країні 42 винищувачі. Водночас Норвегія надасть Україні F-16, але точна їхня кількість невідома.

15 вересня Бельгія приєдналася до навчання українських пілотів на F-16. Попередньо у міноборони Бельгії заявили, що не нададуть Україні винищувачі F-16, проте згодом в уряді припустили передачу Україні кількох F-16 наступного року.

27 вересня повідомлялося, що у 2024 році Нідерланди планують передати Україні першу партію винищувачів F-16.

зброя
російська армія
ЗСУ
F-16
Військові новини
ракетний удар
зброя для України
Контрнаступ ЗСУ
Читайте також:
зерновий термынал
28 вересня, 2023 четвер
Україна планує відкрити новий залізничний коридор для експорту зерна
Снаряди 155-мм
27 вересня, 2023 середа
Міноборони отримало від спецімпортера "Прогрес" польські снаряди за завищеними цінами: втрати можуть становити $1 млрд, - Цензор.НЕТ
легіон "Свобода Росії"
28 вересня, 2023 четвер
"Всі завдання виконано, легіонери – живі": Легіон "Свобода Росії" про результати рейду у Бєлгородській області
Київ
+22°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.39
    Купівля 37.39
    Продаж 38.15
  • EUR
    Купівля 39.84
    Продаж 40.83
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, п'ятниця
29 вересня
11:34
На фото українські біженці у Франції
Забезпечення житлом, розвиток медицини: в Мінекономіки розповіли, як планують повертати біженців
11:34
Путін
Найбільший італійський банк отримав схвалення Путіна на продаж активів у РФ
11:24
Генконференція МАГАТЕ закликала РФ негайно повернути ЗАЕС під повний контроль України
11:20
Пресреліз
АЛЛО: як пройшла презентація Xiaomi 13T та 13T Pro
11:16
економіка
У Мінекономіки планують за 4 роки повернути економіку на довоєнний рівень: названо передумови
11:05
Янукович
Обвинувальний акт щодо експрезидента Януковича у справі незаконного заволодіння угіддями "Сухолуччя" передали до суду
11:00
Віктор Орбан
Орбан перелічив "важкі питання", які вважає перешкодою для початку перемовин про вступ України до ЄС
10:53
Фукусіма
Японія почне скидати другу партію очищеної води з Фукусіми 5 жовтня
10:53
Огляд
світ, міжнародний огляд
В Україні вироблятимуть більше зброї, країна НАТО може мати проросійського лідера. Акценти світових ЗМІ 29 вересня
10:45
Вакцинація
МОЗ затвердило рекомендації щодо додаткової вакцинації проти COVID-19
10:36
Оновлено
крилата ракта "Калібр"
Росіяни вивели в Чорне море три ракетоносії: сумарний залп "калібрів" - до 24
10:34
На фото: голосування
Українці можуть долучитися до вибору переможця нацвідбору на Дитяче Євробачення в Дії
10:24
окупанти
Росіяни планують відправляти на фронт 17-річних хлопців з Луганщини, - ОВА
10:04
акула
Косатки вигнали білих акул від узбережжя Південної Африки
10:00
День пам’яті трагедії Бабиного Яру
29 вересня - День пам’яті трагедії Бабиного Яру
09:58
нафта
Після стрибків ціна на нафту Brent тримається на рівні $95 за барель
09:57
Інфографіка
долар євро гривня валюта обмін
Курс валют на 29 вересня: гривня зміцнилася щодо долара
09:56
Оновлено
Херсон
Росіяни вранці вдарили по Херсону: 2 поранених
09:53
Оновлено
Курськ
У РФ звинуватили Україну в атаці на Курську область. Знеструмлено 5 населених пунктів
09:48
Ексклюзив
Сергій Згурець
Дії Сил оборони навколо Бахмута є надзвичайно важливими й потужними, - Згурець
09:31
Сі Цзіньпін
"Повне возз’єднання": Сі Цзіньпін заявив, що ніщо не зупинить повернення Тайваню під контроль Пекіна
09:24
ЧВК Вагнер
Британська розвідка пояснила, навіщо РФ повернула вагнерівців під Бахмут
09:16
Уряд надасть 1 млрд грн на розвиток індустріальних парків
09:02
Путін
Путін доручив ексголові штабу ПВК Вагнера вербувати "добровольців" на війну проти України
08:53
Прапор США
Палата представників США проголосувала за виділення $300 млн Україні
08:26
OPINION
Андрій Кокотюха
Спалахи внутрішньої агресії в Україні: чому це відбувається
08:23
хмари
Японські вчені виявили мікропластик у хмарах
08:16
Сауль Альварес та Джермелл Чарло (праворуч)
Тайсон зробив прогноз на бій абсолютних чемпіонів Канело - Чарло
08:06
Оновлено
знищені окупанти
Засіб ППО, 8 танків та 340 окупантів: що втратила російська армія за добу війни в Україні
07:52
Миколаївська область
Армія РФ вранці завдала ракетного удару по об'єкту інфраструктури в Миколаєві, - ОВА
07:51
Tesla авто
У США подали позов на Tesla за переслідування темношкірих співробітників
07:24
Оновлено
Нагірний Карабах
З Нагірного Карабаху до Вірменії виїхали понад 85 тис. переселенців. Єреван обіцяє компенсацію
06:49
Панда
Китай забирає усіх своїх панд з американських зоопарків, - Bloomberg
06:43
танки Абрамс
У Пентагоні відмовились називати кількість танків Abrams, які отримала Україна
06:31
Джо Байден
"Залякали республіканську партію": Байден назвав соратників Трампа екстремістами
06:21
окупанти
Окупанти збільшили кількість авіаударів, проте знизили темп наземних атак, - ISW
05:34
Володимир Путін та Рамзан Кадиров (праворуч)
В ISW пояснили, навіщо Путін демонстративно зустрівся з Кадировим
04:55
Держдепартамент США
Американська зброя, яку отримує Україна, не потрапляє в чужі руки, - Держдеп
04:25
Роберт Левандовські, "Барселона"
"Барселону" можуть погнати з Ліги чемпіонів
03:37
ДТП у Києві
У Києві сталась смертельна ДТП за участі 4 автівок
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV