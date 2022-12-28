Про це інформує в ефірі телемарафону речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

"Усі взяли дату 10 жовтня від першого масованого ракетного обстрілу за початок відліку атак на енергетичну інфраструктуру. Але ж насправді вдарили по Харківській ТЕЦ ще 11 вересня, тоді вони почали нападати на нашу критичну інфраструктуру. З цього часу приблизно вже понад 420 ракет і 430 дронів-камікадзе були збиті протиповітряною обороною, атакувала, звісно, більша кількість", - сказав Ігнат.

Також речник наголосив, що рашисти уже використали значну кількість ракет: "Носії є. Але не факт, що є ракети в них в достатній кількості".

Після вибухів на аеродромі в Енгельсі авіацію передислокували вглиб країни.

"Власне, передислокувались зараз вони на інші аеродроми, розосередились ті аеродроми, які можуть приймати стратегічну авіацію Ту-96 і Ту-160, їх не так багато в Росії, тому туди вони трошки розосередили. Певним чином вони (вибухи - ред.) можуть впливати на такі речі як підготовка, перельоти. Не кожен аеродром може приймати цю техніку. Але говорити про те, що для авіації немає жодної проблеми злетіти й за кілька годин вже бути в районі пусків, наприклад, в районі Каспію - дальність цих ракет, які запускають за допомогою стратегічної авіації, Х-555 і Х-101, до 5500 кілометрів. Тому питання тут не стоїть. Я думаю, що вони можуть це зробити з інших аеродромів", - додав Ігнат.

Крім того, представник Повітряних сил сказав, що РФ має список цілей в Україні.

5 грудня зазнали удару військові аеродроми "Дягілєво" в Рязанській області та "Енгельс" Саратовської області.

Троє російських військовослужбовців, які перебували на аеродромі, зазнали смертельних поранень. Ще четверо – отримали поранення.

За непідтвердженими даними на одному з аеродромів внаслідок вибуху було пошкоджено два стратегічні бомбардувальники Ту-95МС, а на іншому – вибухнула цистерна з пальним.

Ввечері у міноборони РФ визнали, що два аеродроми зазнали удару.

У районі аеродрому російського міста Енгельс Саратовської області була оголошена повітряна тривога і пролунали вибухи

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