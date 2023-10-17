За політичним значенням як Бахмут: Згурець назвав напрямки, де РФ імовірно продовжить бої

Про це розповів директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець в етері телеканалу "Еспресо".

"Ворог зараз використовує авіацію та артилерію, аби вплинути на війська ЗСУ, які відбили ворога. Окупанти намагаються зараз накопичувати сили і скоріш за все будуть продовжувати бойові дії навколо Авдіївки", - зазначив Згурець.

За його словами, зараз на лінії фронту дії навколо Авдіївки та Куп'янська виходять на перший план.

"Навколо Авдіївки ЗСУ нанесли значних втрат протинику в живій силі, до 3 тис. загиблих і поранених. Також окупанти втратили близько 300 одиниць бронетехніки. Аналізуючи зведення Генштабу ЗСУ, бачимо, що ворог проводив бойові дії навколо Авдіївки і Мар'їнки. Близько 30 бойових зіткнень відбулось за минулу добу. Це майже половина від бойових зіткнень по всій лінії фронту за минулі 24 год", - підкреслив директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express.

Навколо Куп'янська ворог і далі намагається якимось чином впливати на оборону ЗСУ і спробувати вийти до Куп'янськ-Вузлового, каже Згурець.

"Ці спроби вже робилися декілька разів впродовж цього року і думаю, що і цього разу особливих успіхів у противника не буде. Зараз погода стає гіршою і використовувати дрони, авіацію, наземну техніку стає складніше. Тому в будь-якому разі у ворога є коротке вікно можливостей для того, щоб спробувати проводити наступальні дії на цьому напрямку", - вважає експерт.

Сергій Згурець розповів про підхід до наступальних операцій окупантів та політичні пріоритети РФ.

"Росіяни вважають, що їм вдалось зупинити просування наших військ на півдні і таким чином вони можуть використати резерви для тиску на інших напрямках. В РФ прагнуть створити передумови для такого наративу: "скільки б техніки Захід не надавав Україні, ми все одно це стримали і зараз переходимо наступальних дій". Думаю, що зараз цей наратив буде домінуючим в російському інформаційному просторі", - повідомив Згурець.

Він зазначив, що на півдні є певні успіхи ЗСУ на захід від Вербового.

"Є певні успіхи на захід від Вербового. Але розуміємо, що зараз щільність російської оборони на цій ділянці значна і питання в активній роботі нашої артилерії, розширення плацдарму для наступу навколо Роботиного та Вербового з подальшим рухом в бік Токмака. Це завдання ніхто не відміняв", - заявив Згурець.

Він вважає, що ЗСУ шукають всі можливості для продовження цих дії в максимально ефективний спосіб з мінімальними втратами для особового складу української сторони.