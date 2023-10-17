За політичним значенням як Бахмут: Згурець назвав напрямки, де РФ імовірно продовжить бої
Ворог намагається накопичувати сили навколо Авдіївки. Цей напрямок для РФ має політичне значення як свого часу мав Бахмут. Ймовірно, окупанти продовжуватимуть бойові дії навколо Авдіївки
Про це розповів директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець в етері телеканалу "Еспресо".
"Ворог зараз використовує авіацію та артилерію, аби вплинути на війська ЗСУ, які відбили ворога. Окупанти намагаються зараз накопичувати сили і скоріш за все будуть продовжувати бойові дії навколо Авдіївки", - зазначив Згурець.
За його словами, зараз на лінії фронту дії навколо Авдіївки та Куп'янська виходять на перший план.
"Навколо Авдіївки ЗСУ нанесли значних втрат протинику в живій силі, до 3 тис. загиблих і поранених. Також окупанти втратили близько 300 одиниць бронетехніки. Аналізуючи зведення Генштабу ЗСУ, бачимо, що ворог проводив бойові дії навколо Авдіївки і Мар'їнки. Близько 30 бойових зіткнень відбулось за минулу добу. Це майже половина від бойових зіткнень по всій лінії фронту за минулі 24 год", - підкреслив директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express.
Навколо Куп'янська ворог і далі намагається якимось чином впливати на оборону ЗСУ і спробувати вийти до Куп'янськ-Вузлового, каже Згурець.
"Ці спроби вже робилися декілька разів впродовж цього року і думаю, що і цього разу особливих успіхів у противника не буде. Зараз погода стає гіршою і використовувати дрони, авіацію, наземну техніку стає складніше. Тому в будь-якому разі у ворога є коротке вікно можливостей для того, щоб спробувати проводити наступальні дії на цьому напрямку", - вважає експерт.
Сергій Згурець розповів про підхід до наступальних операцій окупантів та політичні пріоритети РФ.
"Росіяни вважають, що їм вдалось зупинити просування наших військ на півдні і таким чином вони можуть використати резерви для тиску на інших напрямках. В РФ прагнуть створити передумови для такого наративу: "скільки б техніки Захід не надавав Україні, ми все одно це стримали і зараз переходимо наступальних дій". Думаю, що зараз цей наратив буде домінуючим в російському інформаційному просторі", - повідомив Згурець.
Він зазначив, що на півдні є певні успіхи ЗСУ на захід від Вербового.
"Є певні успіхи на захід від Вербового. Але розуміємо, що зараз щільність російської оборони на цій ділянці значна і питання в активній роботі нашої артилерії, розширення плацдарму для наступу навколо Роботиного та Вербового з подальшим рухом в бік Токмака. Це завдання ніхто не відміняв", - заявив Згурець.
Він вважає, що ЗСУ шукають всі можливості для продовження цих дії в максимально ефективний спосіб з мінімальними втратами для особового складу української сторони.
-
11 жовтня в Інституті вивчення війни зазначили, що російська окупаційна армія активізувала наступ навколо Авдіївки на Донеччині. Місто майже 10 років є прифронтовим, і нині окупанти намагаються взяти його в кільце
-
Натомість Генштаб повідомив, що на Авдіївському напрямку ЗСУ відбили 10 атак ворога в районі Авдіївки та ще 8 атак в районах східніше Степового та південно-східніше Сєверного Донецької області.
-
Начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш заявив, що російські терористи кинули до 2 тис. особового складу для масованого наступу у районі Авдіївки.
-
12 жовтня експерти Інституту вивчення війни (ISW) назвали справжні причини наступу росіян на Авдіївку.
-
Віталій Барабаш також зауважив, що противник робить спроби зосередитися на півночі від міста, проводить безуспішні штурмові дії.
-
13 жовтня стало відомо, що за три дні російські війська захопили 4,52 квадратних кілометрів території з різних напрямків біля Авдіївки. Окупанти зазнають значних втрат у техніці та живій силі.
-
15 вересня окупанти на Авдіївському напрямку за підтримки авіації вели безуспішні штурмові дії в районах Авдіївки, Кераміка, Степового, Тоненького та Сєверного Донецької області.
-
16 жовтня у звіті Інституту вивчення війни зазначили, що спроби наступу РФ під Авдіївкою сповільнилися, в окупантів чисельні втрати солдатів і техніки. Віталій Барабаш, начальник Авдіївської міської військової адміністрації, зазначив, що ворог провалив свій план взяття Авдіївки в оточення
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.38 Купівля 37.38Продаж 38.12
- EUR Купівля 39.49Продаж 40.6
- Актуальне
- Важливе