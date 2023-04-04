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Головна Суспільство За захоплення будівель Лаври, крім митрополита Павла, мають бути притягнені ще три людини, - релігієзнавець Ковальов
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За захоплення будівель Лаври, крім митрополита Павла, мають бути притягнені ще три людини, - релігієзнавець Ковальов

4 квітня, 2023 вiвторок
13:15
Суспільство Онуфрій

Якщо з Києво-Печерської Лаври правильними методами будуть виведені політичні провокатори і тітушки - цей Антимайдан дуже швидко закінчиться

Про це в ефірі Еспресо заявив історик та релігієзнавець Андрій Ковальов.

"Зараз якщо з Лаври правильними методами спецслужб і поліції, насамперед будуть виведені політичні провокатори і тітушки - цей Антимайдан дуже швидко закінчиться. Окрім Павла Лебедя (Мерседеса) до суду мають бути притягнені, як мінімум керуючий справами УПЦ (МП) митрополит Антоній (Паканич), намісник Свято-Троїцького Іонинського монастиря у Києві УПЦ (МП) Іона Черепанов та очільник УПЦ (МП) Онуфрій (Березовський). Він теж у неділю брав участь у захопленні будівель Києво-Печерської Лаври, які належать державі. Вони мають відповісти перед законом. Тоді цей Антимайдан у центрі Києві завершиться", - вважає він.

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  • 29 березня УПЦ (МП) мала покинути Києво-Печерську лавру. У Мінкульті ствердили, що допоки Господарський суд не ухвалить рішення про забезпечення клопотання УПЦ (МП), її представники не мають правових підстав перебувати на території Лаври.
  • 30 березня стало відомо, що комісії Мінкульту, яка мала перевірити дві будівлі Лаври, перешкоджають віряни: представники УПЦ (МП) не залишили заповідник, а митрополита Павла викликали до СБУ. Також УПЦ МП все-таки провела в Києво-Печерській лаврі службу.
  • 30 березня Господарський суд Києва відмовив у забезпеченні позову УПЦ (МП) до заповідника "Києво-Печерська лавра" щодо незаконності одностороннього розірвання договору. Також цього дня уряд визнав таким, що втратило чинність, розпорядження 2013 року про передачу в безоплатне користування монастиря УПЦ (МП) будівель і споруд Києво-Печерської лаври.
  • Служба безпеки України у суботу, 1 квітня 2023 року, оприлюднила фрагменти перехоплених телефонних розмов за участю митрополита церкви Московського патріархату Павла (Петра Лебедя).
  • Зрештою, митрополиту Павлу присудили цілодобовий домашній арешт на 2 місяці з браслетом.

РПЦ
УПЦ МП
Київщина
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