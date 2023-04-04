Про це в ефірі Еспресо заявив історик та релігієзнавець Андрій Ковальов.

"Зараз якщо з Лаври правильними методами спецслужб і поліції, насамперед будуть виведені політичні провокатори і тітушки - цей Антимайдан дуже швидко закінчиться. Окрім Павла Лебедя (Мерседеса) до суду мають бути притягнені, як мінімум керуючий справами УПЦ (МП) митрополит Антоній (Паканич), намісник Свято-Троїцького Іонинського монастиря у Києві УПЦ (МП) Іона Черепанов та очільник УПЦ (МП) Онуфрій (Березовський). Він теж у неділю брав участь у захопленні будівель Києво-Печерської Лаври, які належать державі. Вони мають відповісти перед законом. Тоді цей Антимайдан у центрі Києві завершиться", - вважає він.

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